Guerra Civil de A24 rompió la taquilla récord, y apuntó a los Oscars

Sin embargo, Guerra Civil destruyó esos miedos de manera contundente. Con una puntuación de la crítica del 81% en Rotten Tomatoes y liderando las taquillas mundiales, esta película demuestra que A24 puede conquistar ambos mundos: el éxito comercial y la integridad artística.

¿Tiene chances de Oscars? De momento sí, y mucho.

Un filme que cautiva y aterroriza en partes iguales

Lejos de ser un proyecto improvisado, resultó cuidadosamente cultivada desde sus inicios. Los primeros rumores de la colaboración entre Alex Garland y A24 surgieron en enero de 2022, dando a luz a una obra maestra con un presupuesto de 50 millones de dólares, la inversión más grande del estudio hasta la fecha.

Esta apuesta por la visión de Garland no es más que la confirmación de que A24 ansiaba alcanzar el éxito comercial sin sacrificar su identidad. Una proeza que encaja a la perfección con su plan de conquista del universo mainstream, trazando el camino a seguir en los próximos años.

Embed - Civil War | Official Final Trailer HD | A24

Desde sus humildes inicios en 2012 como una compañía dedicada a producciones independientes de bajo presupuesto, A24 evolucionó hasta convertirse en un actor de peso en Hollywood. Aclamada por cinéfilos y críticos por lanzamientos como Lady Bird, Moonlight y Everything Everywhere All At Once, la compañía cultivó una base de seguidores incondicionales.

¿Quién sabe qué otros hitos alcanzará esta compañía en su imparable ascenso?

