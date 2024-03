The Walking Dead volvió con la miniserie récord del 2024, y nadie habla de ella

Embed - The Ones Who Live | Final Trailer | Premieres February 25th on AMC and AMC+

Según Deadline, se revelaron las cifras de audiencia del primer episodio. El estreno de la serie atrajo a tres millones de espectadores después de tres días, según las listas de ratings de Nielsen.

Es una buena sacudida para la franquicia de larga duración, ya que marca el estreno de una nueva serie de AMC más visto desde que debutó The Terror en 2018.

image.png Y la crítica y el público general la aman.

Parece que después de esta miniserie todo terminó para The Walking Dead… Ja, no, resulta que no. Junto con The Walking Dead: The Ones Who Live, se están preparando segundas temporadas tanto para Dead City (protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan) como para Daryl Dixon (protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride).

