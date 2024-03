La hora oscura de Máximo Kirchner (lo sabe Miguel Pichetto)

Lo interesante del encuentro enn Ituzaingó, donde participaron los anfitriones, es decir la familia Descalzo - el padre Alberto y el hijo Pablo- , es que estuvo, entre otros, el diputado nacional Miguel Pichetto. La conclusión es que no hay ninguna acción que el Congreso partidario pueda llevar adelante para frenar a Milei si antes no se pronuncia la calle. Es decir, la política tradicional no tiene chances de cercar al gobierno si antes el malestar es volcado a las calles por la sociedad. Como ese camino aún asoma lejano, las dudas sobre los pasos a seguir son las que predominan. En definitiva: todo depende de la economía, la profundidad del sacrificio y la paciencia.