Ciencia récord: Descubrieron 49 nuevas galaxias en tres horas

Las galaxias detectadas no solo son ricas en gas, sino que también se encuentran agrupadas, formando conjuntos que podrían ofrecer pistas sobre la estructura y evolución del universo. “No me esperaba encontrar casi cincuenta nuevas galaxias en tan poco tiempo ”, confesó Glowacki, destacando la capacidad del MeerKAT para revelar los secretos del gas de formación estelar.

image.png

Este descubrimiento no solo es un testimonio del avance tecnológico en la radioastronomía, sino también un recordatorio de que, incluso en una era donde parece que ya se ha visto todo, el universo aún guarda innumerables misterios esperando ser descubiertos.

Con cada nueva galaxia encontrada, se abre una ventana a la comprensión de la vida estelar y la vastedad de nuestro entorno cósmico.

