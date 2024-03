Gran Hermano: sorpresa total por la nueva pareja que se formó

Si bien Florencia se acercó rápidamente a Nicolás, dos de los integrantes de los “Bros” no confían en ella y la nominaron. El Chino y Bautista no quieren a los nuevos y no les importó que ella sea la compañía de Nicolás adentro de la casa.

