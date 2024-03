Alerta Javier Milei: Millenials insatisfechos (y ojo con 'Vicky')

encuesta-1.jpg

En tanto, según esta encuesta, se mantiene el cambio de humor en las percepciones retrospectivas y prospectivas: el porcentaje de personas que percibe que la situación en la actualidad es peor que en el pasado cayó al 57%, mientras que la situación personal cayó al 55%. Por su parte, la percepción negativa prospectiva (como espera que el país este dentro de un año) cayó al 31% igual que la percepción personal al 29%.

encuesta3.jpg

Javier Milei, ojo con 'Vicky'

De acuerdo a la encuesta de la Universidad de San Andrés, la dirigente política con mayor imagen positiva es Patricia Bullrich (48%). La imagen negativa de esta dirigente es de 45%, mostrando un diferencial positivo de 3 puntos.

El segundo dirigente con mayor imagen positiva es Javier Milei (48%) y un 46% de imagen negativa arrojando un diferencial de 2 puntos.

Y aquí el dato relevante: Victoria Villarruel consolida su llegada al podio con un 46% de imagen positiva y con 39% de imagen negativa, mostrando un diferencial positivo de 7 puntos, convirtiéndola en la dirigente con mejor diferencial (i.e. en términos netos, el dirigente con mejor imagen).

Quizás que la vicepresidente sea la dirigente con mejor imagen (en términos diferenciales) explicaría por qué Javier Milei optó por bajar un cambio en la crisis que se desató por el tratamiento -y rechazo- del DNU en el Senado.

encuesta4.jpg

Recordemos que el Presidente había cuestionado que Vicky convoque a la sesión, pero luego sobreactuaron la paz entre ellos, con una foto abrazados, intentando despejar rumores de ruptura.

Sin embargo, días después, en una entrevista televisiva Victoria Villarruel llamó "pobre jamoncito" a Javier Milei, y marcó algunas diferencias con él, lo que no le habría caído nada bien al mandatario, quien de todos modos optó por no responder para no provocar más chispazos. Sin dudas, y a la luz de los números de este encuesta, al Presidente no le conviene pelearse con su vice...

Aquí la encuesta completa:

ESPOP UdeSa Marzo 2024.pdf

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Dengue: el mosquito sobrevive bajo el agua, descubre CONICET

Argentina 'en llamas', pero Javier Milei se va a Miami y Madrid

La hora oscura de Máximo Kirchner (lo sabe Miguel Pichetto)

Licencia de conducir: Nuevo requisito nacional y obligatorio para obtener el carnet

Estas termas están en Argentina y casi nadie las conoce