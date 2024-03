Pobre Jamoncito: Licuación de la imagen de Javier Milei

No es la situación de Martin Menem en Diputados. En la extensa reunión de bloque de La Libertad Avanza, que terminó pasando a cuarto intermedio, se llegó a plantear en el bloque oficialista la remoción de Menem como presidente de la Cámara Baja.

Patricia Bullrich

Ante el estupor del 'Mundo Milei', decidió responder a Villarruel la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque la vicepresidenta de la Nación cuestionó el proyecto de Bullrich de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate del narcomenudeo (en Rosario, hablar de 'narcotráfico' es tan cuestionable como utilizar la palabra 'narcoterrorismo').

No puede olvidarse que Bullrich ganó espacio en el Ejecutivo Nacional cuando Javier Milei inicia una ofensiva para licuar a Villarruel ya que, supuestamente, Karina Milei la considera una potencial saboteadora de su hermano Presidente. Esto comenzó luego de los elogios de Mauricio Macri después del debate presidencial con Agustín Rossi, en la campaña electoral.

Entonces, Bullrich consiguió el Ministerio de Seguridad y también el Ministerio de Defensa, cuando se suponía que eran las especialidades del equipo de Villarruel.

Villarruel conoce que los jefes militares se oponen al proyecto de Bullrich, que sólo tiene un afán mediático-especulativo. El mensaje de Villarruel a los uniformados es muy preciso.

Bullrich, quien acababa de presentar su proyecto, sabe ahora que no será aprobado. Considerando que ella es la supuesta rival de Villarruel afirma su deseo de debatir su iniciativa. Llega tarde.

Jonatan Viale

Hasta la fecha, Jonatan Viale era uno de los periodistas preferidos por Javier Milei, junto a Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq. La salida de Viale del canal oficialista LN+ tuvo que ver con la demanda penal de Marcelo Tinelli por dichos sobre su persona que con cuestiones políticas.

Resultará muy interesante conocer la evolución futura de la relación entre Viale y los Milei. Difícil conocer con precisión si Karina, quien audita todo contenido vinculado a su hermano, fue informada previamente de lo que aparecía en una entrevista grabada antes de su emisión.

No hay que ser taxativos. Alguna vez Esteban Trebucq, por A24 hizo una entrevista a Milei en la que salió mal todo lo técnico, provando el estallido del invitado, y sin embargo pudo sobrevivir.

Sin embargo, la ausencia de repregunta de Viale a Villarruel es cuestionado por algunos que tienen acceso a Milei.

TN / Grupo Clarín

La entrevista que será recordada por el "Pobre Jamoncito" sucede días después que Javier Milei tuviese conceptos agresivos hacia el programa A 2 Voces y hacia Grupo Clarín. Y el canal TN integra el multimedios de Grupo Clarín. Sin duda que es otro motivo de especulaciones, que probablemente resulten desafortunadas, pero no por eso son inexistentes.

Por diferentes motivos, la relación entre Grupo Clarín y el 'Mundo Milei' -que claramente prefiere a LN+- se encuentra en dificultades. También con la mayoría de los integrantes de la entidad corporativa de medios Adepa, porque el Estado no está honrando sus deudas, tal como sucede en otros casos.

Javier Milei ha desvalorizado el rol de los medios convencionales de comunicación afirmando que él se hace fuerte en redes sociales, y ha destinado recursos humanos y financieros a sostener una actividad voluminosa y permanente que en un posteo que exhibió un funcionario de Chubut es llamada por un funcionario de Nación "los tanques".

Sin embargo, "Pobre Jamoncito" salió por un medio tradicional y su impacto será duradero.

La Alternativa

Victoria Villarruel no se mostró enfrentada en todos los temas a Javier Milei. Todo lo contrario. En varios temas lo respaldó. En la batalla cultural que existe en la Argentina, ella se ubicó del lado del Presidente.

Embed Entrevista a Victoria Villarruel en TN, parte 3:



Milei va a bajar la inflación, le tengo confianza.

El estado da poco y nada por los impuestos.

Quiero que Javier cumpla los 4 años y si quiere salga reelecto.

Nestor fue un corrupto, su busto esta en los peronistas. pic.twitter.com/05xQUTvbT3 — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) March 22, 2024

Esto es lo más importante que ha sucedido con la entrevista a Villarruel porque así es como ella aparece como una alternativa, que es el rol que Karina Milei intentó quitarle cuando le entregó Seguridad y Defensa a Bullrich.

Villarruel -queriéndolo o no- consiguió un efecto adicional: mostrar espontaneidad, algo que provoca empatía con la opinión pública, y se mostró comprensiva con muchos de los problemas que padece la Administración Milei.

Por ese motivo, esto no termina aquí. Para bien o para mal, no tiene efecto neutro. Y habrá capítulos sucesivos.

Embed Es un escándalo la nota de Villarruel ayer en TN. Mientras cada un par de minutos sostenía que Milei le cae bien, todo esto decía "entre líneas". Hubo muchos recortes que no se viralizaron, así que van todos juntos en este hilo: pic.twitter.com/L7t0llcIOx — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 22, 2024

Ariel Lijo

La propuesta de Ariel Lijo a la CSJN divide al 'Mundo Libertario' poque es 'la Casta'. Además, 2 hombres candidatos provocan enojo entre las legisladoras. Villarruel envió un mensaje al respecto.

“Lijo no me enloquece, me hubiera gustado que fuera una mujer”, es un mensaje a quienes no han reparado en que esta omisión impide alcanzar los 2/3 necesarios en el Senado.

Lijo no tiene posibilidades, no sólo por su controvertida trayectoria personal que sólo rescatan Ricardo Lorenzetti, en su irracional batalla con Horacio Rosatti por el control de la CSJN, y Javier Milei que, tal como ha exhibido lo sucedido con DNU y Ley Ómnibus, no sabe nada sobre temas jurídicos ni judiciales.

Embed Victoria Villarruel: “Lijo no me enloquece, me hubiera gustado que fuera una mujer” pic.twitter.com/2LHMANcib9 — Beto Valdez (@betovaldez) March 22, 2024

