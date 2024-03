El Duque de Suabia tiene cuenta hermana que devela el mileismo puro (¿y la traición?)

Javier Milei ya contó lo que no sería más que un deseo reiterativo entre populistas: que no haya intermediación entre él y la sociedad. Y en ese deseo las redes sociales se tornaron la vía perfecta. Por eso, le ha dado tanta importancia, y no solo en la campaña. Y por eso surgió la cuenta "Duque de Suabia", que fue cerrada cuando trascendió que Santiago Caputo estaba detrás, y ahora lo hace su cuenta "hermana", proveniente del mismo riñón, @nicolabrandeis.