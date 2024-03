"Javier Milei dejó la Escuela Austríaca y se convirtió en un conservador populista"

milei caputo.jpg Javier Milei y Luis Caputo

Diego Giacomini: "Friedman vs Lucas Jr"

Al analizar la actual gestión desde el punto de vista de la Ciencia Económica, explicó:

"Está mezclando Milei dos teorías monetarias distintas en su gestión: el monetarismo de Milton Friedman y el liberalismo de Robert Lucas Jr. Por algo, dos de sus perros se llaman Milton y Robert. Son dos visiones distintas de la escuela de Chicago. De austríaco no le quedó absolutamente nada".

A continuación, desarrolló la base del pensamiento de ambos teóricos.

"¿Qué dice Friedman? Primero, hay que convencer a la gente que la inflación va a bajar. Eso impacta, es la profecía auto cumplida. Si la gente ve que la economía va mejorando, acompaña los procesos de ajuste. Por eso el shock inicial, para que luego todo pareciera más suave".

"¿Qué dice Lucas? Prometer déficit fiscal cero e ir bajando la tasa de interés para que se frenen las fuentes de emisión. El dinero es neutral, no impacta en la economía real. No haría falta destruir el nivel de actividad para frenar el alza de precios. Cuando vos ves lo que hace Milei te das cuenta que no confía solamente en lo monetario (Friedman) sino que se apoya también en la economía real (Lucas Junior)".