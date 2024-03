PAMI: Luana Volnovich dijo que las denuncias son "puro cuento" para un peligroso ajuste

De esa forma, destacó las medidas que se llevaron a cabo y que derivaron en un " astronómico incremento en las prestaciones".

Embed - Luana Volnovich on Instagram: "EL GOBIERNO Y UN NUEVO CUENTO DEL TÍO Hoy el gobierno lanzó ataques a nuestra gestión en PAMI. Puro cuento. Los 4 años fueron superavitarios. Todos los balances de sumas y saldos correspondientes a nuestra gestión fueron presentados en la AGN. Es más, el 10 de diciembre último dejamos casi 300 mil millones, que ahorramos durante nuestra gestión, en un plazo fijo y en el fondo de inversión del Banco Nación. Tanto la AGN como el Banco Nación pueden dar cuenta de eso. Nuestra administración tuvo dos pilares: superávit y ahorros. Pero gestionar es mas que administrar, por eso a las obras sociales se las evalúa por la calidad y cantidad de prestaciones que cubren. Cabe recordar entonces el astronómico incremento en las prestaciones. Implementamos los Medicamentos Gratis y 4,2 millones de afiliados se ahorraban el equivalente a 20% de una jubilación mínima. 170 drogas y casi 3.000 presentaciones comerciales para tratamientos esenciales gratis. También alcanzamos casi 60 millones de turnos en 2023 a través de la Libertad de Elegir, remplazando el nefasto y turbio sistema capitado del macrismo que imponía los centros de atención y pagaba a las clínicas un monto fijo sin importar si atendían o no. Digitalizamos la receta de papel, fuente de históricos fraudes en la obra social. Pasamos de 5 a 11 hospitales propios. Y podría seguir: duplicamos los anteojos por año, lanzamos la cartilla digital, creamos el programa de tratamiento oncológico, simplificamos los trámites y más. Entonces, si tuvimos superávit, ahorros, más y mejores prestaciones, la pregunta es : Por qué miente el gobierno? Porque gasta plata y tiempo en operaciones? Sera que están tratando de justificar el ajuste que preparan? Será que quieren recortar medicamentos y prestaciones?" View this post on Instagram A post shared by Luana Volnovich (@luanavolnovich)

En ese sentido, señaló a los medicamentos gratuitos para los afiliados, la instalación del sistema Libertad Elegir y la digitalización de la receta de papel.

"¿Por qué miente el gobierno? ¿Por qué gasta plata y tiempo en operaciones?", preguntó y continuó: "Estarán tratando de justificar el ajuste que preparan". " ¿Será que quieren recortar medicamentos y prestaciones?", finalizó.

La denuncia del Gobierno sobre el PAMI de Volnovich

Manuel Adorni compartió en conferencia de prensa los resultados preliminares de la auditoría sobre el PAMI. "Se recortaron desde el 10 de diciembre $90 mil millones en gastos políticos, innecesarios o provenientes de la ineficiencia", aseguró.

"En diciembre se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones", sumó.

En ese sentido, dijo que, si no se realizaba el ajuste en el organismo "en mayo dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando".

Y concluyó: "Fue tan grande el despilfarro que se encontraron gastos en publicidad de dimensiones astronómicas equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes".

"Déficit durante 7 de los 12 meses del año 2023, gastos por más de 3000 millones de pesos en publicidad, universalización indiscriminada del Programa Alimentar, ventas de recetas truchas, hackeo del sistema informático, médicos que recetaban en zonas geográficas que no eran las suyas y dictando prestaciones que los afiliados no siempre necesitaban", son sólo algunas de las denuncias que el gobierno de Javier Milei lanzó sobre la gestión del PAMI bajo la conducción de La Cámpora, de un relevamiento que se inició en el organismo en diciembre pasado y que aún no concluyó.

image.png Luana Volnovich, junto a su pareja y entonces número 2 de PAMI, Martín Rodríguez, en la exclusiva playa mexicana de Holbox.

Cabe mencionar que durante toda la gestión de Alberto Fernández, el organismo estuvo en manos de La Cámpora, con Volnovich, hoy diputada, y su pareja, Martín Rodríguez, como primera y segundo al mando de la institución. Ambos fueron noticia en enero de 2022 cuando, en plena escasez de dólares, fueron descubiertos en el caribe mexicano, a pesar de un pedido de Fernández para que los funcionarios vacacionaran en el país.

