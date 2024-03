Malvinas: Improvisación, "quilombo" y la interna Milei-Villarruel

milei-villarruel.jpg Milei y Villarruel sobreactuaron para mostrar que no hay ruptura. Instagram/Javier Milei

Sin embargo, días después, en una entrevista televisiva Victoria Villarruel llamó "pobre jamoncito" a Javier Milei, y marcó algunas diferencias con él, lo que no le habría caído nada bien al mandatario, quien de todos modos optó por no responder para no provocar más chispazos.