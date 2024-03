Manuel Adorni será denunciado por calumnias e injurias tras despidos a funcionarios de Turismo

"Se les dio curso a estos despidos, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina", concluyó Adorni sin dar detalles de quiénes eran los afectados.

No obstante, rápidamente fueron identificados. Por un lado, Eduardo Piva, y por el otro Sola Suquet quien adelantó que se iniciarán "acciones legales por calumnias e injurias contra el vocero Adorni".

El vocero Manuel Adorni (@madorni) anunció más recortes a la casta: "Se tomó la determinación de despedir a dos funcionarios, un delegado de turismo en Miami y otro en París, el primero tenía un salario mensual de USD 13.000 desde hacía 31 años, y el segundo percibía desde… pic.twitter.com/0i8AEXsHs9 — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 22, 2024

La mujer comunicó que trabaja en la embajada argentina en Francia desde 2007 tras ser elegida dentro de un concurso. "No soy delegada ni agregada, sino empleada local como los otros trabajadores que estamos bajo legislación francesa", expresó.

"Trabajo hace 17 años acá con diferentes gobiernos lo que demuestra mi imparcialidad. Soy personal técnico, más allá de que tengo un máster en la Soborna de París en Turismo. Nada más lejos de pertenecer a una casta, soy una laburante", argumentó en su defensa.

Con respecto a las cifras mencionadas sobre su salario, negó que fuera así. Según lo que precisó, cuando ingresó al área recibió 1500 euros en 2007, en 2011 tuvo un aumento que le permitió cobrar 2100 euros y, en 2019 en el marco de una recategorización, su salario ascendió a 4100 euros.

image.png "No pongo en tela de juicio la decisión del Gobierno dentro del plan de austeridad, pero no comparto ni acepto la forma", expresó Lucianna Sola Suquet.

Medida de Nación

Por su parte, Sola Suquet contó que a pesar del malestar que le provocaron las declaraciones de Adorni "sin tener la información chequeada", destacó los mensajes de apoyo del sector privado turístico argentino.

La funcionaria desplazada señaló: "No pongo en tela de juicio la decisión del Gobierno dentro del plan de austeridad, pero no comparto ni acepto la forma. Sé que un contrato laboral se puede terminar, pero en un marco de respeto profesional y personal que no se dio en mi caso".

Para concluir manifestó haber votado a Javier Milei, aunque sostuvo que, a pesar de que en área laboral se ha recortado presupuesto y recursos humanos, "en mi cotidiano no veo gente al cuete, estamos todos trabajando al máximo".

Defensa

A raíz de lo sucedido, la diputada, Ximena Sola, usó la red social X para bancar a su hermana.

"Estimado @madorni, como Ud verá en mis redes (X, Insta) soy diputada de Santa Fe, abrazo las ideas de la libertad y creo profundamente en el cambio que necesita la argentina. Hoy este cambio lo lidera el presidente Milei, y es por este motivo que, en cada oportunidad que tengo, defiendo al gobierno nacional", publicó.

"De todas maneras a veces se cometen errores (es humano equivocarse) pero es de persona íntegra reconocerlo y disculparse. Espero que pueda leer quién es mi hermana. No son todos lo mismo. Que las fuerzas del cielo acompañen a nuestro Presidente, porque los argentinos merecemos vivir mejor. Un saludo cordial", finalizó con un pedido clave.

ORGULLOSA DE MI HERMANA LUCIANNA SOLA



Estimado @madorni , como Ud verá en mis redes (X, Insta) soy diputada de Santa Fe, abrazo las ideas de la libertad y creo profundamente en el cambio que necesita la argentina. Hoy este cambio lo lidera el presidente Milei, y es por este… — Ximena Sola (@xime_sola) March 23, 2024

