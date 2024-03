Marina Calabró destapa más despidos en América TV

"Ese recurso se usa, el de entrar por un pasillo. Pero a mí me impactó y creo que habla del mantenimiento que no existe. Están dejando caer toda esa estructura. Hay mucha preocupación, angustia y tensión entre los laburantes porque no saben dónde va a terminar esto. Lo de América va de mal en peor", afirmó Calabró.

image.png

Asimismo, luego de difundir imágenes del cercado que envuelve a la compañía, la experta en espectáculos subrayó: "Se reforzó la custodia, me dijeron que tanto la seguridad privada, como lo que es la custodia policial".

De igual modo y al margen del contexto específico de canal América mencionado por la periodista y politóloga Marina Calabró, los empleados de la televisión argentina también se encuentran inmersos en discusiones salariales, las cuales han desencadenado en paros intermitentes en las diversas emisoras del país.

