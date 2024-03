María Eugenia Vidal: "El narcotráfico se derrota con la voluntad política"

"Teníamos un Servicio Penitenciario federal que permitía hasta un teléfono fijo en una celda y era un escándalo el manejo y la libertad que tenían los presos en las cárceles. A esto hay que sumar una política activa contra el lavado de dinero para llegar a las fuentes de ingreso y como lavan la plata", precisó.

No obstante, expresó que también se debe trabajar en "la urbanización de los barrios" bajo argumentación de que "cuando no hay nadie, está el narco" y que "sin el Estado y las instituciones como las parroquias, o centros de salud o los comedores, están los narcos". "El narcotráfico se derrota con la voluntad política, algo que no puede faltar para dar pelea", apuntó Vidal.

Con el propósito de colaborar con la lucha contra el delito organizado, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, mandó 80 móviles y 3 minibuses a Rosario, además de poner a disposición efectivos especializados y equipos de última tecnología. El accionar trajo réplicas.

Vidal se mostró sorprendida, precisamente "porque el conurbano bonaerense no está bien" y en esa línea manifestó que Rosario cuenta con un problema "que puede derramar en otros distritos y esa preocupación lo tienen Córdoba y Entre Ríos también. Pero no creo que a los vecinos de Lanús o Avellaneda, o Quilmes, les sobren patrulleros para asistir a Rosario".

image.png Vidal celebró la llegada del Ejército a Rosario.

DNU

Por otro lado, explicó los motivos por los cuáles apoyó al DNU sin formar parte del partido político de Milei. "Mi posición en apoyo al DNU la tomé en diciembre cuando lo firmó. Al Presidente no lo apoyé en la campaña ni pedí el voto por él, pero el decreto me pareció impecable", contó.

A raíz de ello, amplió que "Tiene muchas reformas que la Argentina necesita: la derogación de la ley de alquileres y que sucedió lo que habíamos dicho, el aumento de la oferta de inmuebles y la reactivación de los alquileres; la declaración de la educación como servicio esencial para que en los días de paro docente las escuelas estén abiertas y brinden al menos el 70% de los servicios; la política de cielos abiertos que permite viajar en vuelos lowcost a mitad de precio de los de Aerolíneas; entre otros".

En ese contexto, opinó sobre la actualización de la fórmula jubilatoria antes del tratamiento de la Ley Bases y para ella sería mejor "tratar todo junto, pero tampoco me parece esperar debido a la crítica situación de los jubilados, y el consenso político para que la fórmula se ajuste por inflación". "Fue bueno hacerlo antes", cerró.

