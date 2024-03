"Estabilizar la economía, salir del cepo, bajar impuestos y luego dolarizar".

El ministro de Haciendaentrevistado por Luis Majul para LN+ añadió: "la verdadera licuación con los jubilados vino con las moratorias que se entregaron graciosamente. El número de trabajadores formales no crece desde 2011. Con sus aportes, sostenían a dos millones de jubilados. Hoy, tenemos seis millones de jubilados. Cuatro millones más que no aportaron todo lo debido. Las cuentas no dan".