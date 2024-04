El crítico análisis de Julio Chávez tras los ataques del Gobierno a la cultura

Embed - "Es una situación de mucho huracán, movimiento y confusión", Chávez sobre la crisis de la cultura



Cuando le recordaron el DNU que lanzó el presidente Javier Milei en contra de las instituciones culturales, el artista salió en defensa de SAGAI. "En el momento en que esto está en peligro cómo no voy a decir: 'Señores no quiero que toquen eso'. Pero no solamente porque me beneficia sino porque he vivido los beneficios de esto".