Fabiana Cantilo reveló la difícil situación que está viviendo: "Me gasté todo"

image.png Fabiana Cantilo comentó su situación económica.

"Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler, porque encima no tengo casa. Yo digo: 'Jodete por drogadicta'. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'", soltó.