Wanda Nara anunció que lanzará un nuevo tema con Mauro Icardi

“Bellezas, hoy me gustaría dejarles una versión acústica de la canción Luna de Feid. Una canción que me trae recuerdos muy bonitos de momentos y de mi persona especial que me ha motivado y me hace tan bien”, manifestó la hermana del futbolista junto a su primer video.





Además, la artista contó que se siente emocionada por haberse animado lanzarse como cantante. “Me siento inspirada y feliz, porque ayer tuve la oportunidad de estar en un estudio por primera vez", manifestó.

Y agregó: "He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto. Todavía me queda mucho camino, esto solo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño".

