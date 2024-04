"Nunca vi algo similar": Dicen que es una "falla fantasma" lo que mantiene sin luz a la línea Sur

No son tantos los kilómetros ni escarpado el terreno; tampoco hay nieve en el territorio. Según 'Energía On', los técnicos han pasado los últimos días en procura de la falla y la falla no aparece, no se detecta, no da señales de vida. Circunscribieron la contingencia a unos pocos kilómetros y aún así la falla no aparece.