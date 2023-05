Fabiana Cantilo furiosa contra Netflix por alterar su imagen

"Tenía bandas y grababa discos. El de 'Los Twist', que me fui a la mier... porque soy fóbica, me fui después de la gira de Charly. 'Detectives', producido por el señor Charly. 'Fabiana Cantilo y los Perros Calientes', producido por Fito, que casi nos matamos. Tenía una vida también". Sostuvo Cantilo que posteriormente aclaró que no siente enojo hacia aquellos que produjeron la serie.

¿Qué dijo Patricia Sosa al respecto?

La cantante y compositora argentina abordó este asunto y salió en defensa de su compañera de profesión.

En una entrevista para el programa Socios del espectáculo, Patricia destacó que Fabiana es un estandarte muy groso en la música nacional. “Ella también se ha ganado su lugar a patada limpia porque no era la minita de los músicos. Era una figura”, destacó y, expresó que la serie la hace quedar como una “groupie”.

"En esa época, la que no tenía carácter, no sobrevivía”, aseguró Patricia. “Era muy difícil, sinceramente. Ahora de grande me doy cuenta”, concluyó.

Luego de que las declaraciones de la cantante generaran revuelo, muchos supusieron que la artista se encontraba insatisfecha con la forma en que su personaje fue representado en la serie, y que se encontraba algo molesta al respecto. Fue en este contexto que la intérprete decidió volver a expresar su opinión a través de sus redes sociales.

"No estoy enojada, se entendió todo mal" dijo Fabiana entre risas y sumó: "A veces mi tono es medio raro. Estoy muy feliz con todo, con mi vida, con estar limpia, con Fito y con la serie de Fito. Así es la vida, hay que tener cuidado con lo que se dice. Paz y amor viejo", cerró la cantante y compositora de rock argentino.

