Fito Páez: Reacciones y opiniones por fuera de la ficción

4XXALUCWNBG5LOHEJ3EK3DLD3U.jpg

Sin embargo, con el correr de los días y a medida que aumentaba el furor por la serie y por su historia, Fabi se expresó en sus redes sociales donde marcó algunas diferencias. Al referirse a al contenido que se ve por Netflix, advierte lo siguiente:

mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo. Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo. Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos

Aunque tiene claro que la serie es el punto de vista de Fito, enfatizó que ella también barajaba otros aspectos que la serie no menciona:

paez-cantilo.webp Fito Páez y Fabiana Cantilo aún comparten escenarios, pero según la intérprete algunas cosas difieren en materia de tiempos.

Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también

Al ver la repercusión que habían tenido sus palabras, volvió a grabar un video intentando poner fin a la polémica:

Se entendió todo mal [...] A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Paz y amor, viejo Se entendió todo mal [...] A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Paz y amor, viejo

Cecilia Roth: Los permisos "para modificar pequeñas cosas"

Con menor presencia escénica ya que su irrupción en el mundo Páez ocurre en el paso de los ‘80 a los ‘90, la caracterización que hace Daryna Butnik de Cecilia Roth es otro de los logros de la biopic.

En conversación con Agarrate Catalina, la actriz admitió no haber visto la serie. Sin embargo, reveló algunos detalles de la preproducción, y elogió a la mujer encargadada de darle vida:

que-es-la-vida-martin-el-hijo-fito-paez-y-cecilia-roth-que-tiene-23-anos.webp

Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían

También se pronunció en relación a la trama general, particularmente, a los límites entre la realidad y la ficción:

Hablamos con Fito para que las cosas sean más cercanas a la realidad posible. Se dan permisos a los directores para modificar pequeñas cosas Hablamos con Fito para que las cosas sean más cercanas a la realidad posible. Se dan permisos a los directores para modificar pequeñas cosas

Juan Carlos Baglietto: "¡Hecho en Argentina, pá!"

Quien verdaderamente sorprendió fue el líder de la Trova Rosarina, ya que el personaje de Juan Carlos Baglietto fue encarnado por su hijo Joaquín Baglietto, un rol clave en el pasaje de Fito del under de su ciudad natal a las luces de la gran ciudad.

El notable parecido en su rostro, los gestos e incluso la voz se explica desde el ADN, porque es descendiente del legendario músico, con quien hubo un intercambio padre e hijo en redes, en algún lugar entre el orgullo y la emoción:

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Baglietto (@jobaskull)

“Todo listo. Llegó El amor después del amor a Netflix, la biopic de la vida de Fito Páez en la cual toco y actúo de mi sangre”, publicó Joaquín mencionando la cuenta de su padre la noche del estreno de la serie. “Me estalla la emoción en el cuerpo”, agregó junto a emojis de corazones y llamaradas de fuego. “Amor eterno por tooodo el mundo que estuvo involucrado en esta hermosa locura. La Trova Rosarina del amor”, completó y mencionó a cada uno de sus compañeros actores.

Unos días antes ya había publicado otro posteo con el adelanto de la serie y una imagen suya caracterizado como su padre. “¡Hecho en Argentina, pá!”, escribió y pronto la foto se llenó de comentarios, entre ellos el de Baglietto progenitor que le puso un corazón, seguro compartiendo la emoción de ver reflejado en su hijo todos sus años de juventud.

Más noticias en Urgente24

El Trece: Adrian Suar aniquila programa por bajo rating

Ojo: El dólar blue volvió a saltar casi $10

Famosa actriz recordó su romance con Guillermo Francella

Santi Maratea, sacado por el 5%: "Si siguen jodiendo..."

NASA: El James Webb desconcierta científicos y astrónomos