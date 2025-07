Petrolera de Vaca Muerta desata una grieta: Criteria la banca y Allaria la ajusta

Vista Energy -petrolera enfocada en Vaca Muerta- sorprendió al mercado con una ganancia neta de US$ 235,3 millones en el 2Q25, frente a los US$ 82,8 millones del trimestre anterior. Sin embargo, tanto Allaria como Criteria coinciden en que ese salto responde en gran medida a una ganancia contable no recurrente de US$ 202,5 millones, producto de la adquisición del 100% de Petronas Argentina, que aportó el 50% del bloque La Amarga Chica en Vaca Muerta. De todos modos, mucho más interesante la evaluación de Criteria que de Allaria.