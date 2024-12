Finalmente: Piden 6 meses de detención preventiva para Evo Morales

Según la fiscal, la orden no pudo ser ejecutada por los bloqueos realizados por sus seguidores en Villa Tunari y Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), considerada un bastión del, aunque la protesta se levantó el 6 de noviembre. ¿Qué ha pasado en el último mes? ¿Por qué tardaron tanto?

También dijo el expresidente no ha podido ser detenido porque nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba. Según medios locales, se cree que Evo Morales está refugiado en la sede sindical de los cocaleros en su bastión del Chapare, en el centro de Bolivia.

Defensa de Morales

La defensa de Morales, encabezada por Wilfredo Chávez, sostuvo que su cliente no fue debidamente notificado de la imputación, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos legales y que se enteraron a través de medios de comunicación.

“Lo único que sé, es que (Morales) no fue notificado y lo que estaba viendo ahora es que la misma Fiscalía reconoce que no han notificado supuestamente por los bloqueos, que han cesado hace más de un mes”.

La falta de avances en la investigación y los retrasos en medio de una crisis socioeconómica y política en Bolivia causa indignación. La presunta víctima del estupro de Morales, Cindy Sarai Vargas Pozo, de 22 años, la joven supuestamente embarazada por Evo Morales a sus 15 años en 2015 sigue sin ser localizada tras su repentina desaparición con su hija E.S.M.V, de 8 años.

image.png

Ambas fuera vistas por última vez 48 horas antes de que resucitara en los medios el presunto abuso del ex mandatario a la menor y el funcionamiento de una red de jóvenes de entre 14 y 15 años para tener a su disposición durante su Presidencia, a la cual llamó "Generación Evo" (jugada de su enemigo Luis Arce). Las autoridades creen que pueden haber escapado a Argentina.

En octubre Evo Morales no se presentó a declarar por el presunto estupro cometido. El padre de la víctima, Emeterio Vargas, está detenido con prisión preventiva en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, por también ausentarse a su toma de declaraciones.

Los padres de Cindy Sarai Vargas Pozo son investigados por haber entregado a su hija a cambio de obtener beneficios políticos y cargos públicos cuando el líder cocalero era presidente del país.

Con todo, Evo Morales buscará presentarse a las elecciones de 2025 vía un amparo y bajo un posible nuevo partido a pesar de las sentencias judiciales que los inhabilitan.

En X, volvió a decir, como otros de sus correligionarios regionales, que es víctima del “lawfare”:

“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a USA”.

"Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado [...]Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos. El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”.

Más contenido de Urgente24

Mercado Libre enloqueció: descuentos imperdibles del 40% y envíos gratis

¿La Iglesia Católica alude a Milei?: El Emperador, el decreto y la fuerza contra los frágiles

La confesión de Fernando Dente que puso en duda su continuidad en América TV

Ex CEO de Google alertó sobre la inteligencia artificial y vaticinó lo peor: "Desconectarla"

Google actualiza su algoritmo: ¿Cómo mantener tu contenido bien posicionado?