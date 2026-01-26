Encuesta: Fuerte repliegue del votante del PRO en el apoyo a Milei

De acuerdo a la encuesta de QSocial, mientras en noviembre el 84% de los consultados identificados con el partido de Mauricio Macri respondió que votaría por Javier Milei en una virtual elección presidencial, esa cifra se desplomó al 31% en diciembre.

Entre octubre de 2025, 70% de los electores del PRO había respondido que votaría la reelección del Presidente, número que creció 14 puntos en noviembre tras el triunfo electoral oficialista en los comicios de medio término. Pero durante el mes siguiente, ese apoyo se derrumbó nada menos que 53 puntos porcentuales de acuerdo a este trabajo.

image

La migración de ese volumen, no obstante, no se produce en magnitud a ningún otro espacio político (Schiaretti recoge un marginal 2%), sino que se reparte entre el voto en blanco (52%) y los indecisos (16%).

A lo largo de la encuesta de QSocial -que abarca casi 200 páginas sobre distintos temas- pueden encontrarse algunos factores que explican este desplome del apoyo del PRO al Presidente.

En su capítulo sobre el 'Clima Social', se observa una fuerte declinación en la percepción positiva sobre diversos aspectos de los consultados que se presentaron como votantes del PRO.

Por ejemplo, en lo que respecta a la situación del país, mientras que los mileistas que tienen una visión positiva muestran una curva ascendente que alcanza el 72%, entre los electores 'amarillos' el optimismo cae 7 puntos, hasta el 18%. Si se extiende la curva, el resultado de diciembre está 19 puntos por debajo del pico del 37% alcanzado en septiembre.

Por otro lado, se exhibe un derrumbe descomunal en lo que refiere a las expectativas. Consultados sobre cómo creen que estará el país en 2026, el 45% de los electores macristas respondió que "mejor", 20 puntos menos que en noviembre y casi 30 menos que en octubre.

image

Cabe señalar que el resultado de diciembre se ubica en un nivel similar al de agosto, desde donde hubo una aceleración del optimismo que llevó el 43% de ese mes al 63% en septiembre y un 74% en octubre, siempre hablando de los votantes macristas. Podría decirse que hubo una normalización en ese sentido en los últimos meses.

Otro elemento que explicaría la fuga es la preocupación que existe entre los votantes del PRO sobre la situación del trabajo, en un clima en el que se reproducen las noticias de despidos y suspensiones.

Mientras que entre los votantes libertarios sólo el 7% ubica la situación laboral como el tema "más importante a resolver" y se concentra la preocupación entre el narcotráfico (24%) y la inseguridad (20%), entre los votantes del PRO la inquietud por el trabajo abarca al 60% de los consultados.

image

Y si bien se mantiene en un nivel alto y estable, la proporción de macristas que evalúan de forma positiva la gestión de Javier Milei (89% en diciembre), cae de forma notable la percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas del país. No tanto entre noviembre y diciembre (-6 puntos porcentuales) como entre octubre y el último mes del año (-23 puntos).

También crece en ese segmento, aunque de manera moderada, la percepción de corrupción en el Gobierno: sube 7 puntos desde noviembre, hasta el 25%. En agosto, esa cifra era del 11%.

De todos modos, en comparación con el resto de los segmentos, entre los votantes del PRO se registró la mayor suba (entre los peronistas subió sólo 4 puntos).

En otro orden, entre los identificados con el PRO cayó 10 puntos, hasta el 60%, la percepción de que la administración Milei gobierna "para la mayoría de la población".

En cuanto a la imagen personal del Presidente, entre los votantes del PRO la aprobación pierde 7 puntos, hasta el 70%, aunque continúa en los niveles máximos de la serie histórica de la encuesta.

image

Por el contrario, en ese mismo segmento se produce un derrumbe de la aprobación de Patricia Bullrich, quien fuera presidente del PRO: su imagen positiva pasó del 79% en noviembre al 37% en diciembre, un declive de 42 puntos en sólo un mes.

image

El sondeo de QSocial se relevó entre el 05 y el 23/12 y abarcó 1.111 casos efectivos. El margen de error es de +/-3%.

