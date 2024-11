Calentando diciembre: Estatales confirmaron paro y movilización el 5/12 contra Milei

Paro contra Milei por aumentos e idoneidad

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar defendió la decisión de convocar a un paro para el 5/12: “Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea”.