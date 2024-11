Carlos Tévez lo consiguió: por penales, Fuerte Apache a octavos de Copa Potrero

Villa Rosa le ganó a Farma y avanzó a los octavos de final como ganador de la Zona H con 8 puntos.

También ganaron Alto Pasto, puntaje perfecto al igual que Manuel Alberti (12pts).

San Alberto (12pts) también clasificó con puntaje ideal y es candidato, al igual que TAP San Pedro (12pts).

Hoy miércoles 20/11 es día de Repechajes:

Los Eucaliptos vs. GEBA; Los Pibes de Ciudadela vs. Argentina Streamers; Montereyes vs. Liga Núñez, Picapiedra vs. Ciclón; El Guayo vs. Fuerte Apache; La Crema vs. Area Sport Team y Las Piedras vs. Federación Colombiana.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FedericoAchaval/status/1857575000108052492&partner=&hide_thread=false ¡Esto se vivió hoy en el Club Municipal “Leo Messi” de Presidente Derqui!



La #CopaPotrero convocó a 40 equipos que pudieron jugar en las 6 canchas de nuestro club municipal junto a ex jugadores profesionales, ¡con la presencia de grandes estrellas y campeones del mundo!



Vamos a… pic.twitter.com/4f1zXrKdMH — Federico Achával (@FedericoAchaval) November 16, 2024

