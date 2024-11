Escándalo en la Copa Potrero con Sergio Agüero y un alcanzapelotas

Embed - Acusan al "Kun" Agüero de hacer echar a un joven alcanzapelotas por pedirle una foto #12noticias

Sergio Agüero y su Copa Potrero: Conflicto con jugadores y hasta apuestas ilegales

Sergio Agüero se defendió de las críticas que recibió tras el escándalo que se produjo el Torneo Copa Potrero: “Es para divertirse”.

Sergio Agüero quedó envuelto en un verdadero escándalo este último fin de semana tras la polémica organización de la Copa Potrero y fue blanco de duras críticas. En este torneo, seis futbolistas con contrato profesionales fueron rescindidos por sus respectivos clubes, por participar del certamen amateur sin aviso.

Ante este escándalo, el ex futbolista de Independiente, Atlético Madrid y Manchester City se defendió en declaraciones televisivas: “Hay muchos clubes que le echan la culpa y buscan la excusa de este torneo. ¿Sabés por qué? Porque ya terminó el ascenso, salvo algunos que están en instancias finales como Los Andes, y los equipos le rescinden el contrato para no pagarle el mes de diciembre. Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada”.

Sergio Agüero cargó duro contra la postura de los clubes

En la misma línea, el “Kun” Agüero que participó de la entrevista junto a Carlos Tevez, quien un rato antes había debutado en un equipo junto a sus hermanos y Gonzalo Bergessio, volvió a arremeter contra la postura de los clubes.

“Yo no me meto, pero que no busquen la excusa que es por esto (la Copa Potrero). Esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiera...”, completó el Kun.

Escándalo en la copa del Kun Agüero: futbolistas echados de sus clubes por participar

El deporte amateur se encuentra revolucionado por estos días con el torneo que el Kun Agüero ha organizado. Transmitido por ESPN, y con cobertura periodística por parte del staff del canal que también transmite partidos del fútbol profesional, la Copa Potrero, que se lleva a cabo entre el 15 y el 24 de noviembre, ha convocado a un centenar de personas.

Cada uno de los 40 equipos que participan está integrado por entre 14 y 20 jugadores, entre los que no solo hay jugadores amateurs sino también ex futbolistas profesionales: Mauro Zárate, Nicolás Bertolo, Marcelo Barovero o Pablo Mouche son algunos de ellos.

“No solo es una plataforma para profesionalizar el fútbol de barrio, sino una oportunidad para que aquellos que suelen destacar en pequeñas canchas tengan la chance de mostrar su talento ante una audiencia mayor”, explica el sitio oficial de la competencia.

La polémica se desató cuando salieron a la luz los nombres de futbolistas que actualmente se desempeñan en clubes profesionales y que participaron de forma prohibida en el torneo del Kun Agüero, como miembros de algunos de los equipos. Son tres jugadores hasta el momento: dos del Ascenso y uno de Reserva.

Se trata de Ian Vera, que llegó hace poco a la Reserva de San Lorenzo proveniente de Estudiantes de Caseros (Primera B Nacional); Agustín Minnicelli, del Club Comunicaciones (B Metropolitana); y Lautaro Torres, de Los Andes (también de la Primera B Metropolitana).

Ian Vera, el jugador de San Lorenzo que quedó colgado por la dirigencia apenas lo contrataron

Ian Vera publicó un descargo en sus redes sociales, luego de que el Ciclón decidiera rescindirle el contrato por tal conducta. “Estaba sin competir hace más de 4 meses sin tener competencia por lo cual tampoco estaba entrenando y en ningún momento vi a alguien preguntar si necesitaba algo”, escribió.

Luego, reposteó la publicación de un amigo suyo, Ezequiel Cohen, que explicaba la cuestión de fondo: “Tienen que contar que contar que hace 4 meses está parado, que su ex representante le soltó la mano cuando desde San Lorenzo insólitamente a los 5 meses de firmar un contrato le dicen que no lo van a tener en cuenta”. Entre otras cosas, también señaló que “desde San Lorenzo nunca tuvieron la intención de ayudar”, aun sabiendo “lo que a un jugador le pasa por la cabeza cuando les suceden estas cosas. Se te viene el mundo abajo, así somos los futbolistas”.

Según expresó el amigo, la Copa Potrero era una “oportunidad de mostrarse y no volver a quedar a la deriva”.

Lautaro Torres, el chico que dejó a su club por la Copa Potrero un día antes de pelear por el Ascenso

La situación de Lautaro Torres ha sido una de las más insólitas. El futbolista se cambió el nombre y participó del certamen del Kun Agüero bajo la identificación falsa de Luciano Torres. No solo eso, sino que jugó para la Copa Potrero horas antes de que su equipo, Los Andes, disputara el partido que definía su ascenso a la Primera B Nacional. El conjunto bonaerense se enfrentaba a Colegiales, y el ganador sacaba boleto para subir de categoría.

Más allá de la falta grave, la institución decidió dejarlo jugar el encuentro clave, y luego tomó la determinación de rescindir su contrato. “La responsabilidad de representar a nuestro club requiere un comportamiento ejemplar y un compromiso pleno. El incumplimiento de estas obligaciones hace inviable la continuidad de la relación laboral entre el Club Atlético Los Andes y el futbolista Lautaro Torres”, argumentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/1858212319668682949?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1858212319668682949%7Ctwgr%5E25c22a03db688d1868fae5acdb0c7a041e12978d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Ffacundo-iriondo-picanteo-la-copa-potrero-estoy-enamorado-n590023&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Los Andes informa a socios/socias, simpatizantes y al público en general que ha decidido desafectar del plantel al futbolista Lautaro Torres y nos encontramos trabajando en su desvinculación contractual, debido a una conducta que constituye una falta grave. pic.twitter.com/VqcfaMYsKu — Club Los Andes (@clublosandes) November 17, 2024

Agustín Minnicelli, afuera de Comunicaciones

En el caso del jugador de Comunicaciones, club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que milita en la B Metropolitana, la institución difundió un comunicado en sus cuentas oficiales: “El defensor Agustín Minnicelli, con contrato vigente, fue desafectado del plantel profesional por disputar el torneo amateur denominado ‘Copa Potrero’”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PrensaComu/status/1857883492761129308?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857883492761129308%7Ctwgr%5Ecc65822121af55d435e5cde91291d1a6ac0f593b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Ffacundo-iriondo-picanteo-la-copa-potrero-estoy-enamorado-n590023&partner=&hide_thread=false El defensor Agustín Minnicelli, con contrato vigente, fue desafectado del plantel profesional por disputar el torneo amateur denominado "Copa Potrero". pic.twitter.com/jB7CEsbK51 — Comunicaciones (@PrensaComu) November 16, 2024

Futbolistas del Ascenso en busca de dinero y visibilidad

Lo llamativo de lo que ocurrió no deja de abrirle la puerta a dos suposiciones que bien podría cuadrar en el contexto del fútbol argentino. Por un lado, las sospechas de apuestas ilegales en el torneo que organiza el Kun Agüero.

Si bien no ha sido confirmado ni la Justicia tiene investigación en curso, en estos días circuló un video en redes sociales donde se puede ver a dos personas en las tribunas de la Copa Potrero, hablando de dinero y de futuros partidos. El material fue difundido por el periodista Pablo Carrozza en sus redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FinoYossen/status/1857551279532466502?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857551279532466502%7Ctwgr%5Ecc65822121af55d435e5cde91291d1a6ac0f593b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Ffacundo-iriondo-picanteo-la-copa-potrero-estoy-enamorado-n590023&partner=&hide_thread=false Levantan apuestas en la Copa Potrero, organizada por el Kun Aguero en Argentina.



@pablocarrozza pic.twitter.com/S8eqPGnZp6 — Andrés Yossen (@FinoYossen) November 15, 2024

De esto se desprende la segunda hipótesis, vinculada a los bajísimos ingresos que perciben los futbolistas del Ascenso. No es casualidad que los tres jugadores que hasta ahora fueron sancionados jueguen en categorías menores. En un país en crisis económica, los clubes más pequeños sufren aun peor los embates financieros.

La copa del Kun Agüero, en ese sentido, puede resultar demasiado tentadora: Reparte 350 mil dólares en premios, que se dividen entre el primero y el octavo de la tabla final. El campeón se lleva 210 mil dólares, mientras que el subcampeón se queda con 50 mil dólares.

La Copa Potrero expone una realidad durísima y deja a la AFA de Claudio Tapia en offside. Solo para establecer una comparación, Estudiantes de La Plata percibió solo 150 mil dólares por salir campeón de la última Liga Profesional y de la Copa Argentina 2023.

