Mundial de Clubes: El motivo por el cual podría suspenderse

A esto le sumó que FIFA todavía no les informó a los clubes participantes que dinero recibirán por participar, y solo faltan poco más de 6 meses para el torneo y apenas unos días para el sorteo (5 de diciembre). Con esta información se filtró que FIFA no logró cerrar los acuerdos comerciales que pensaba a esta altura, y que solo hay uno cerrado, con una firma China, pero que eso no alcanza para cubrir los 50 millones de euros de los que se hablaba en principio, cada equipo recibiría. Monto que Real Madrid consideraba justo recibir por participar, pero que los otros clubes no reciban lo mismo.