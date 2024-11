Mundial de Clubes: Así será el trofeo que levante el campeón

El nuevo Mundial de Clubes se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025 y será el primero que cuente con 32 equipos y sea en formato Copa del Mundo de selecciones. La FIFA dio a conocer el particular trofeo que se llevará el campeón, con el dato de que no es una copa y fue fabricado por la prestigiosa joyería Tiffany & Co. El mismo será presentado en persona el 5 de diciembre en el sorteo de la competición a la cual Boca y River están clasificados.