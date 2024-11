El Kun Agüero organiza un torneo que repartirá miles de dólares y contará con Ricardo Centurión

ELKUNAGUEROORGANIZAUNTORNEOQUEREPARTIRAMILESDEDOLARESYCONTARACONRICARDOCENTURIONFOTO3.jpg Sergio Kun Agüero organiza un torneo llamado Copa Potrero que repartirá más de 300 mil dólares en premios y contará con la vuelta de Ricardo Centurión.

El torneo tendrá ocho grupos de cinco equipos cada uno, que competirán con intensidad no solo por el prestigio, sino también por los premios: el equipo campeón se llevará 210 mil dólares, mientras que el segundo recibirá 50 mil, y los terceros y cuartos se repartirán 25 mil dólares.

Además, los equipos que queden entre el quinto y octavo lugar recibirán premios monetarios, y se otorgarán trofeos al mejor jugador, al mejor arquero y al máximo goleador.

Ricardo Centurión vuelve al fútbol pero no juega

De esta manera, el jugador de 31 años que hace mucho tiempo no puede demostrar su talento en el campo por diferentes problemas que ha tenido, volverá a pisar una cancha, pero será en este certamen de fútbol 7.

Por otro lado, para recordar la última presencia del futbolista sobre el terreno de juego, hay que remontarse a abril del 2023, cuando todavía era jugador del Guapo, en el empate sin goles ante el “Fortín”. Posteriormente, Sergio Rondina, entrenador de Barracas en aquel entonces, tomó la decisión de separarlo del plantel.

Ricardo Centurión, de casi regresar a las canchas a una desaparición preocupante

Si bien Centurión regresó a Vélez y retomó los entrenamientos a fines de 2023, su paso previo por Barracas Central no fue el mejor y terminó con su apartamiento del plantel por indisciplinas reiteradas. A su regreso, Gustavo Quinteros decidió sumarlo a los entrenamientos, mientras que la dirigencia le brindó todo el apoyo posible en un intento más para que pueda recuperar su mejor nivel.

En febrero, Ricardo Centurión se había sumado a las prácticas y a fines de ese mes fue citado para el duelo ante Sportivo Las Parejas, por la Copa Argentina. Si bien ese día se especulaba con su posible regreso, lo cierto es que el exjugador de Racing, Boca y San Lorenzo finalmente no vio acción ese día.

El largo historial de Ricardo Centurión

Ricardo Centurión estuvo involucrado en varios hechos extrafutbolísticos. “Ricky” Centurión protagonizó un escándalo en la madrugada del miércoles 11/12/2019 en un local bailable del barrio de Palermo. Centurión regresó a Buenos Aires tras jugar una temporada en el fútbol mexicano.

El delantero, según había publicado en ese entonces el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, habría tenido un fuerte altercado en un boliche de la calle Niceto Vega en plena madrugada.

“Volaron trompadas, botellas y copas. La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, escribió el periodista.

No sería la primera vez que el ex Boca y Racing, quien venía de estar presente en alguna pelea. En el verano de 2019 había sucedido algo parecido en Puerto Madero y antes de eso tuvo varios problemas con la Policía.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol. Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.

