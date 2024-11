Diputados: Volvió a fracasar la sesión por ficha limpia y culpan a LLA

Oscar Zago (MID): "La Casta dejó de tener miedo. La ficha quedó sucia".

ficha limpia sin quorum.jpg El recinto de la Cámara de Diputados con los 116 legisladores que dieron quorum para tratar ficha limpia.

Lisandro Almirón (LLA): "Dos comisiones que preside LLA permitieron que hoy se trate ficha limpia", justificó. "Rechazamos la ausencia de muchos legisladores", dijo pero añadió que "no quiero dejar de señalar que tuvimos la enorme responsabilidad de darle institucionalidad y gobernabilidad a un país que dejaron devastado".

"Muchos bloques nos critican...pero no se agota hoy la discusión en el recinto", argumentó y pidió que "no podemos dejar de ver las cosas buenas que hicimos este año", aunque no hizo ninguna mención a las ausencias que hubo en la bancada oficialista.

"No nos gustan los caraduras de las minorías que se disfrazan de mosquita muerta que se ponen pollerita cuando deben ponerse los pantalones (...) ganen una elección y pónganse los pantalones en cada comisión. Bien que cuando hay otras cosas se esconden", concluyó.

AMPLIAREMOS

--------------

Más noticias en Urgente24:

UxP rechaza designaciones (Ariel Lijo) por decreto en la Corte

DNI no binario ¡Afuera!: El Gobierno decidió eliminarlo por decreto

Vélez 4 - Boca 3: un partido para el infarto, con lluvia, expulsiones y épica

Así fue el golazo de Alexis Mac Allister para que Liverpool gane vs. Real Madrid