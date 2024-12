Ramiro Marra va en contra mano de los trolls libertarios y sabe que Milei necesita del PRO

Así las cosas, y en medio de la tensión existente entre el PRO y LLA, la tropa mileista en redes sociales se encarga de dejar claro que el mileismo no necesita del macrismo para gobernar; y en ese sentido han iniciado una intensa campana en contra de Mauricio Macri, Elisa Carrió, diputados amarillos, entre otros dirigentes; con consignas como "el PRO no existe, hubieras ganado, Macri no tuvo los huevos o el coraje de Milei", o incluso mensajes del propio partido de LLA en redes, que acusaron al PRO de "oportunistas".