Luis Novaresio y Jonatan Viale estallaron contra el titular de la Anses

¿Es una sensación que a los jubilados los ajustaron? No, papito. No, mi amor. De los Heros, impresantable, maestro. Bochornoso comentario ¿Es una sensación que a los jubilados los ajustaron? No, papito. No, mi amor. De los Heros, impresantable, maestro. Bochornoso comentario

"Lo de los jubilados no es una sensación, la están pasando como el orto, mi amigo. 300 lucas y el bono de $70 mil no lo actualizaron, así que 'sensación' un carajo. Y citar a Aníbal Fernández no es lo más feliz", concluyó.

La Anses de Milei en 'modo Aníbal Fernández': "Es una sensación" el ajuste a los jubilados

En una entrevista periodística este viernes (18/10) con Radio Mitre, a Mariano de los Heros le preguntaron sobre el ajuste en las jubilaciones especialmente después de que Javier Milei vetara la fórmula de movilidad jubilatoria y dejara congelado el bono de $70.000 para haberes de la mínima.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1847270450197377381&partner=&hide_thread=false "Me parece que es una sensación que la motosierra cayó sobre los jubilados"



El director Ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros, aseguró que "el gasto de ANSES del 2025 es un 15% mayor al del 2023" y afirmó: "Hay una sensibilidad social del Gobierno". pic.twitter.com/CNmvvo2m4p — Corta (@somoscorta) October 18, 2024

Su respuesta, con ironía, fue:

Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa. La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa. La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números

"Durante estos casi 11 meses de Javier Milei en el Gobierno hemos aumentado un 300% la Asignación Universal por Hijo y un 235% la Tarjeta Alimentar", amplió De los Heros para luego confirmar que el bono de 70 mil pesos que cobran los jubilados de la mínima seguirá congelado en ese valor durante 2025.

Cabe recordar que esta semana también se confirmó que se termina la moratoria jubilatoria, según el Presupuesto 2025 y por lo tanto no se renovarán las vigentes, que vencen en marzo del año que viene.

"Se habla de la vulnerabilidad pero nosotros hemos cruzado información y el 25% de los jubilados por moratoria tienen ingresos superiores a $1.800.000, hacen declaración de Bienes Personales, tienen inmuebles y automóviles", argumentó el titular.

---------

Más contenido en Urgente24:

Murió el ex ministro de Salud Ginés González García

Multimillonario catering bajo el ministerio de Caputo: Vinos de alta gama y quesos gourmet

Últimas horas de Liam Payne: Prostitutas, drogas y un empleado en la mira