Pancho Dotto fue multado por usar las redes mientras manejaba

“Me va a hacer una boleta, entonces lo voy a seguir filmando, yo pensé que no me la iba hacer. Cuando vi las motos dije: ‘Bueno me van a hacer una boleta’. Y me la van a hacer. No hay problema que me hagan la boleta. Gracias, un poquito para adelante y acá estamos”, expresó posteriormente reconociendo la infracción.

Pancho Dotto y Francisco Tinelli, cabeza a cabeza en imprudencia al volante

Es preciso recordar que hace algunas semanas quien fue noticia por haber protagonizado un escándalo en Uruguay fue el hijo mayor de Marcelo Tinellique se accidentó con su camioneta en Punta del Este tras intentar evadir un control policial.

El hecho rápidamente generó repercusión debido a que el joven luego de chocar con su camioneta reconoció que había ingerido alcohol. De acuerdo al parte difundido por las autoridades uruguayas, un móvil policial que patrullaba en el balneario Buenos Aires intentó detener a un vehículo que “circulaba a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes”.

“El conductor se dio a la fuga en dirección a José Ignacio circulando por la ruta 10, siendo perdido de vista por los policías. Más tarde ubican al vehículo a un costado de la ruta a la altura del kilómetro 171. Su conductor se había bajado del mismo y se encontraba ileso”, revelaron.

Más tarde fue trasladado a una policlínica cercana, donde los médicos constataron que no había sufrido lesiones. En su declaración, aseguró que no había visto que había sido alertado para que se detuviera y admitió que consumió alcohol durante la cena.

