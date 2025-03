¿Mensaje para Luis Majul? Manuel Adorni y Esteban Trebucq defendieron los 'falsos vivos'

En este marco, y casi restándole importancia a la batalla que libró el periodista de LN+, Adorni y Trebucq se unieron para defender a los falsos vivos.

"El falso vivo existe y forma parte del periodismo. Yo he hecho un montón, ¿cuál es el problema? ", afirmó sin empacho Trebucq. "Yo también, yo he hecho programas de radio", acompañó Adorni. "¿Y cuál es el el problema? Ninguno", cerró el conductor.

Lo cierto es que tanto el portavoz como el periodista deberían haber hecho la siguiente salvedad: el espectador debe saber en todo momento que se trata de un falso vivo y no hacerle creer que está viendo en directo un programa grabado.

¿Falso vivo? Luis Majul presentó "pruebas" (y duro cruce con Navarro)

Luis Majul enojadísimo contra quienes desconfían de que la entrevista del pasado domingo a Javier Milei fuera en vivo, pero atacó particularmente a Roberto Navarro (El Destape), y presentó "pruebas"... Convengamos que ambos periodistas no gozan hoy día de demasiada credibilidad, debido al alineamiento extremo con el Gobierno (Majul) y con el kirchnerismo (Navarro).

Este martes (04/03), Luis Majul dedicó gran parte de su programa radial en El Observador para embestir contra Roberto Navarro, quien fue uno de los que más apuntó contra su colega por la entrevista al Presidente, brindando datos que comprobarían que la misma no fue en vivo, tal como se 'vendió'. A saber: que en ningún momento el periodista dijo la hora, que Javier Milei retuiteó durante el reportaje, que no hizo el clásico pase entre programas con José del Río, y que Majul tenía una corbata diferente (y más barba) que en el video anunciando que "en minutos nada más" estaría con el Presidente.

Como parte de las "pruebas" de que la entrevista no fue grabada, sino en vivo, Luis Majul primero mostró una foto del control donde aparece la hora. También aportó una foto tomada por Lilia Lemoine, con la "geolocalización". No es que uno desconfíe de todo, pero es sabido que las imágenes pueden ser retocadas digitalmente de una manera muy simple...

Embed - La entrevista completa de Javier Milei con Luis Majul tras la apertura de sesiones en el Congreso

Luego, el periodista defendió el cambio de corbata y dijo que "si yo quiero vender la entrevista en calzoncillos y digo 'en minutos voy a entrevistar al Presidente', ¿por qué no me puedo cambiar? ¿Está mal?". Y agregó que ese video (donde se lo ve con otra corbata) "fue subido el jueves por la gente de las redes sociales de La Nación, 'vendé que en instantes vas a hacer la entrevista porque la vamos a poner en minutos'. Qué importa. La entrevista fue en vivo, caras de zapatos, cómprense una vida, no sean mentirosos, no sean truchos, no sean mecheritos", lanzó.

Como prueba, también compartió una imagen del "registro de ingresos y egresos a Casa Rosada", que muestran que entró a las 19.28 y se retiró a las 22.08. Ese mismo registro muestra que Javier Milei ingresó a la Rosada 19.53 y se fue 21.54.

En otro tramo del programa, Luis Majul apuntó directamente contra su colega, con nombre y apellido."Las cosas que hacés vos, Roberto Navarro, yo no las hago. Las cosas que haces vos y que bordean el delito, cuando no son un delito, yo no las hago, vos las hacés, por eso pensás con esa cabeza de chorro y de delincuente".

"Como vos mentís crees que todos mienten", siguió. Y completó: "Quiero verte pedir disculpas, a vos y a toda la bandita que labura con vos".

