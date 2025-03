Censura en Washington Post: Columnista estrella renunció por Bezos

“Desafortunadamente, en el lado de la opinión del periódico, ese ya no parece ser el caso. El anuncio de Jeff de que la sección de opinión no publicará a partir de ahora puntos de vista que se desvíen de los pilares de las libertades individuales y los mercados libres amenaza con romper la confianza de los lectores de que los columnistas escriben lo que creen, no lo que el propietario considera aceptable”, afirmó en su carta de renuncia publicada en X por un colega de The New York Times.