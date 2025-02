Jeff Bezos gira a la derecha y explota el Washington Post

"Confío en que los mercados libres y las libertades personales son lo correcto para Estados Unidos. También creo que estos puntos de vista están desatendidos en el mercado actual de ideas y opinión sobre noticias. Estoy emocionado de que juntos llenemos ese vacío", concluyó.

Renuncia clave

El giro radical de Silicon Valley es indudable. En poco tiempo y con la ayuda de Biden, el republicano ha pasado de ser un paria de las redes sociales a ser el anfitrión de sus propietarios en su residencia de lujo. Los CEOs tech se han acercado a él, incluido Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

Según el New York Times, Shipley había estado discutiendo el contenido de la sección de opinión del periódico durante varias semanas. El diálogo comenzó en enero, cuando Will Lewis, el director ejecutivo del Post, envió un memorando a Shipley en el que describía la nueva visión de Bezos.

Shipley se opuso a la idea, argumentando que restringir el contenido en la forma en que Bezos propuso haría perder la amplitud de los puntos de vista expresados en la opinión del Post.

Shipley figuró entre las principales voces de protesta cuando Bezos impidió que el consejo editorial del Post publicara un respaldo a Kamala Harris, la oponente demócrata de Donald Trump, antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, algo que supuso la inédita neutralidad electoral del diario.

image.png Jeff Bezos ahora prohíbe opiniones distintas a las suyas en la sección de opinión.

El principal corresponsal económico del diario, Jeff Stein, amenazó con renunciar si Bezos extiendía su intromisión en las notas propias o de colegas.

“La masiva intrusión de Jeff Bezos en la sección de opinión de The Washington Post hoy deja en claro que las opiniones disidentes no serán publicadas ni toleradas allí.T odavía no he sentido una intrusión en mi periodismo en el lado de las noticias de la cobertura, pero si Bezos intenta interferir con el lado de las noticias, renunciaré de inmediato y se lo haré saber”.

El giro a la derecha de Bezos provocó una respuesta mordaz del legendario ex editor del periódico, Marty Baron, quien calificó la intervención del multimillonario de "cobarde" en una entrevista concedida al medio online Zeteo .

"Básicamente, le tiene miedo a Trump. Ha decidido que, por tímidos y tibios que hayan sido los editoriales, han sido demasiado duros con Trump"

Jeff Bezos y Trump

¿El Washington Post se convertirá en medio conservador? Dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2024, cuando The Washington Post sorprendió al mundo al anunciar que no tomará partido por ninguno de los dos candidatos, Robert Kagan, el editor general del periódico, decidió renunciar al consejo editorial.

En enero de 2025 la histórica caricaturista del diario Ann Telnaes renunció después de que un editor rechazara su dibujo del dueño del periódico, Jeff Bezos, y otros ejecutivos de los medios inclinándose ante el presidente electo Donald Trump. Shipley fue quien eliminó el trabajo de Telnaes.

El volantazo de Bezos hacia Trump no es tanto por ideología por la “innovación norteamericana” sino una mera jugada para proteger su imperio. Urgente24, ya sostuvo Bezos decidió utilizar WP para ganar influencia, reconocimiento y nuevas relaciones. No lo compró a través de su controla Amazon.com sino como una inversión personal.

En un lugar privilegiado y por encima incluso de los principales funcionarios del gabinete, los magnates de Silicon Valley ocuparon un rol central en la asunción de Donald Trump. Elon Musk (X), Jeff Bezos (Amazon) y Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), se sentaron en primera fila.

image.png Jeff Bezos en la la toma de posesión de Donald Trump.

En una entrevista en diciembre del año pasado, Bezos celebró el compromiso del republicano en torno a la reducción de la regulación y prometió ayudarlo para concretarlo. Meta, Amazon y OpenAI donaron un millón de dólares cada uno para la ceremonia de toma de posesión de Trump.

Parece que Bezos ya dejó atrás, como Musk y Zuckerberg, su historial conflictivo con Trump. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump acusó a la compañía de prácticas fiscales poco claras y de aprovecharse del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para la entrega de paquetes. Además, calificó su noticias como “fake news”. En respuesta, Bezos lo consideraba como alguien que erosionaba la democracia.

