Presidencia grabaría y editaría la nota de Javier Milei con Luis Majul: "La entregan llave en mano"

"La nota es enviada a través de WeTransfer y tiene dos destinos. Uno es el propio canal, adonde se produce para la nota que va a emitirse dos horas después (...) Y el otro es lo que sería el Departamento de YouTube y redes del canal. Cuando llega ahí, el jefe agarró ese material y lo puso a cargar. Le dicen: 'Dura una hora y cinco minutos'", afirmó el panelista.

"Aproximadamente cuarenta minutos después, desde el mismo ámbito cercanísimo al Presidente dicen: 'Lo que salió al aire no es la misma versión que está en YouTube'. Y ahí mismo empiezan a sonar los teléfonos (...) En ese lapso de veinte minutos, un visualizador de El Destape encuentra eso en YouTube y lo sube a su cuenta personal. A partir de ese momento se empieza a viralizar", concluyó.

Javier Milei vs. Clarín convirtió a Jonatan Viale en el nuevo "jamoncito"

Con la compra de Telefónica por parte del Grupo Clarín el enfrentamiento entre Javier Milei y el conglomerado de medios propiedad de Héctor Magnetto llegó a su punto más álgido. En este marco, cabe preguntarse qué posición adoptará Jonatan Viale, que quedó como el "jamoncito" (citando a Victoria Villarruel) entre el Presidente y el empresario.

Desde el inicio de la gestión del libertario, el actual conductor de TN ha sido uno de los comunicadores que más evidenciaron un giro ideológico en favor del mandatario.

Su nuevo discurso fue correspondido, puesto que Milei y su entorno lo abanderaron como uno de los periodistas cercanos al Gobierno y le han otorgado varias notas, algo para nada menor si se tiene en cuenta la tensa relación que mantiene el Jefe de Estado con la prensa.

De hecho, fue el elegido para que el economista realizara su descargo tras el escándalo cripto, lo cual derivó en otra polémica aún mayor luego de que se filtrara el material sin editar de dicha entrevista en el que se exhibe la repentina irrupción del asesor Santiago Caputo durante el diálogo para corregir ciertos dichos de Milei.

image.png El reposteo de Javier Milei sobre Clarín.

Es en este contexto donde cabe preguntarse por quién se la jugará Viale en este nuevo enfrentamiento:

¿Por su actual empleador, que le dio lugar en su pantalla tras su conflictuada salida de LN+ donde era líder de rating? ¿O del lado de Milei y los suyos?

Por lo pronto, el hijo de Mauro Viale ha optado mantenerse al margen, aunque en su reciente descargo no titubeó a la hora de recomendarle al Presidente "que piense bien su entorno".

