Rusia / Putin expulsa a 2 diplomáticos de UK por espionaje: Londres en furia

El organismo de Seguridad ruso confirmó que se trataba de Alkesh Odedra y Michael Skinner, los dos diplomáticos británicos, que estarían involucrados en acciones subversivas contra la soberanía y la seguridad de la Federación Rusa.

Odedra es el segundo secretario de la embajada británica en Moscú, y Skinner, esposo de una diplomática inglesa.

"Se ha establecido de manera válida que el segundo secretario de la Embajada, Alkesh Odedra, [...] y Michael Skinner, esposo de la primera secretaria del departamento político de la Embajada, Tabasum Rashid, quienes fueron enviados a Moscú, proporcionaron intencionalmente información falsa al recibir permiso para ingresar a nuestro país, violando así la ley rusa", precisaron desde el FSB.

Tras las supuestas inconsistencias al acreditar sus identidades, el Gobierno de Putin les revocó su entrada y les ordenó que abandonen el país dentro de un plazo de dos semanas.

"Moscú no tolerará las actividades de agentes no declarados de los servicios de Inteligencia británicos en territorio ruso", sostuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

Pulseada entre el Reino Unido y Rusia por Ucrania

El gobierno del Reino Unido tachó las acusaciones de "malintencionadas y sin fundamento".

"No es la primera vez que Rusia hace acusaciones malintencionadas y sin fundamento contra nuestro personal", sentenció el Ministerio de Exteriores de Gran Bretaña.

El FSB acusó anteriormente a siete diplomáticos británicos de espionaje, con seis expulsiones anunciadas en septiembre y otra en noviembre del año pasado. En aquel momento, el Reino Unido tachó las acusaciones de infundadas

image.png Putin y Keir Starmer, el líder de Gran Bretaña | FOTO GENTILEZA THE INDEPENDENT

El mes pasado, Londres expulsó a un alto diplomático ruso, claramente como castigo contra Rusia por la expulsión de sus funcionarios en noviembre.

En mayo del 2024, el Reino Unido también expulsó al agregado de Defensa ruso en Londres, justificándose en que era un oficial de Inteligencia no declarado. Por esas fechas, el gobierno inglés cerró varios locales diplomáticos rusos, acusándolos de realizar off the record actividades de espionaje.

Rusia respondió expulsando al agregado de Defensa del Reino Unido.

Claramente desde el inicio de la guerra en Ucrania, en el mundo han venido ocurriendo expulsiones diplomáticas -cruzadas-, como entre Rusia y varios países occidentales aliados a Kiev.

Según el medio de comunicación ruso 'RBC', entre principios de 2022 y octubre de 2023, los países occidentales y Japón expulsaron a 670 diplomáticos rusos, mientras que Moscú expulsó a 346 enviados extranjeros, en represalia.

Ahora bien, las actuales rispideces entre el gobierno inglés y el de Rusia giran en torno a la guerra de Ucrania, a la que Gran Bretaña considera como una "invasión de Rusia” .

En ese sentido, la postura de los aliados de Kiev y del Occidente dista de aquella de los leales al Kremlin, quienes denuncian a viva voz que la escalada en la región ha surgido por la adhesión a la OTAN de países ex URSS para marginar a Rusia.

"Londres considera una amenaza el diálogo con Trump"

Reino Unido considera una amenaza que la nueva Casa Blanca haya entablado un diálogo directo con Putin, según lo expresó este lunes el mismísimo Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso).

"Londres está sumamente irritado por el hecho de que [el presidente de EE.UU.] Donald Trump mantenga un diálogo con Rusia como una superpotencia y demuestre desprecio por sus aliados más cercanos", reza en el comunicado.

Según el SVR, el Gobierno británico teme que la reciente desfinanciación a Kiev por parte de Washigton, el mayor aportante de la UE a las filas ucranianas, lleve al bloque a perder el control sobre ese territorio.

"Su probable pérdida, según los británicos, socavaría los planes de crear un rusófobo cinturón de Estados colindantes en Europa y organizar un bloqueo naval de Rusia", precisó el SVR.

