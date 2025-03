Aspirina vs. cáncer: El descubrimiento que podría cambiar la oncología

Además, los científicos resaltan que la aspirina es un medicamento barato y accesible en todo el mundo, lo que la convierte en una opción atractiva frente a tratamientos costosos como la inmunoterapia basada en anticuerpos. Igualmente, no todo es tan fácil. A pesar de sus beneficios, la aspirina no es para todos: puede causar efectos adversos graves, como hemorragias internas o úlceras gástricas, por lo que los expertos advierten que no debe tomarse sin supervisión médica.

Actualmente, el equipo de investigación está colaborando con especialistas en ensayos clínicos para determinar qué pacientes podrían beneficiarse más de este enfoque y en qué dosis sería seguro administrarlo. Mientras tanto, este descubrimiento genera expectativas sobre cómo un medicamento tan común podría convertirse en una herramienta importante en la lucha contra el cáncer.

¿Estamos frente a un cambio de paradigma en la oncología? Aunque todavía hay preguntas por responder, lo cierto es que la aspirina acaba de sumar un nuevo capítulo a su ya larga historia en la medicina.

