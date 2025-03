Gran presión de la Liga Árabe sobre Ahmed Al-Sharaa: No puede ser Bashar al-Assad

La Liga Árabe no respaldará al presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, para que se convierta en otro Bashar al-Assad: la Guerra Civil no es una opción y sí es un problema en cualquier país de una región que ya tiene suficiente inestabilidad en Gaza y Líbano. Por el contrario, precisa rectificar el rumbo, en particular porque provoca éxodos masivos, le da una oportunidad a Israel para seguir avanzando en territorios que no le pertenecen y crea tensiones en los proyectos de producción de materias primas (en el caso de Siria, el gas).