'Shrek 5' sin su voz original: El regreso de la saga se complica en Latinoamérica

Obregón explicó que todavía no lo llamaron para participar en la nueva película y que, si eso llegara a pasar, pondría condiciones muy claras. "No lo voy a hacer si no me pagan lo que me deben por hacer mi trabajo", aseguró, y dejó claro que quiere que su nombre sea reconocido cada vez que la película sea transmitida en español. "Quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek", dijo, y no es para menos: el hombre tiene décadas de trayectoria en el doblaje y quiere que lo valoren como corresponde.

image.png Alfonso Obregón, la voz de Shrek en Latinoamérica, podría no regresar para Shrek 5 debido a problemas laborales tras una acusación de abuso. Exige condiciones justas para retomar su papel.

A pesar de que no está trabajando tanto como antes, se mostró esperanzado en que las cosas cambien. Eso sí, si algún día lo convocan para Shrek 5, tendrá muy claro lo que espera: un sueldo justo y el respeto por su trabajo.

Lo cierto es que el futuro de Shrek 5 en Latinoamérica está un poco en el aire. Si Obregón no vuelve, la película podría perder una parte importante de su esencia, ya que su voz es una de las más icónicas de la saga. Habrá que esperar y ver si la producción decide darle el lugar que se merece o si, por el contrario, tendrán que buscar a otro actor para encarnar al ogro verde. ¿Cambiará el tono de Shrek sin su voz?

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Las 3 películas que fueron un desastre, pero ganaron el Oscar a Mejor Película

La miniserie imperdible para maratonear este finde está en HBO Max

Chile cerró una frontera con la Argentina "hasta nuevo aviso"

La miniserie de apenas 6 capítulos que no podés dejar de mirar

Bridgestone revoluciona el mercado: neumáticos invulnerables