Javier Milei se quedó sin relato

Si se rompiera el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, donde es más competitivo, se le allanaría el camino a la LLA de imponerse en un distrito relevante no sólo por su peso electoral (casi 40% del padrón nacional) sino además por su representación simbólica: el resultado allí suele tener -con justicia o no- una lectura nacional. Facilitaría la victoria una confluencia con el PRO. En la reunión que encabezó Mauricio Macri el martes último se insistió en procurar una alianza, pero al mismo tiempo, cuentan, se va formando la idea sobre la posibilidad de competir solos o un frente diferente al que imaginaban al comienzo. En la Casa Rosada no parecen estar muy preocupados por lo que resuelva el macrismo, ya que tendría decidido ir sin él en los distritos de su interés: la Provincia y la CABA. El enfrentamiento con Jorge Macri es total. Patricia Bullrich acaba de romper el bloque oficialista porteño para ofrendarle 3 legisladores a Karina Milei. Quedarán bajo la tutela de Pilar Ramírez, brazo ejecutor de la hermana presidencial del asedio al macrismo de la Ciudad de Buenos Aires. Con el bloque ampliado, la secretaria general de la Presidencia se dio el gusto de expulsar a Ramiro Marra, uno de los fundadores de LLA y a quien había mermado de su influencia en el espacio libertario. De hecho, Ramírez -a instancias de Karina- había encabezado una rebelión contra Marra que terminó en la ruptura del bloque, algo que resultó habitual con los libertarios en distintas legislaturas.

ramiro-marra.jpg Ramiro Marra. Karina Milei finalmente lo echó de LLA.

En el comunicado que informó la expulsión se argumentó el voto de Marra a favor de una suba de impuestos incluida en el presupuesto porteño, que los libertarios de Karina votaron en contra. Pero eso ocurrió hace casi 2 meses. Los motivos del encono de la hermanísima con el financista serían varios y tienen larga data. En el campamento karinista hablan de un supuesto pacto de Marra con el PRO. En el del legislador, rechazan esa versión y adjudican la inquina a la poca tolerancia de la titular de LLA al alto perfil de Marra, que conllevaría un interesante potencial electoral, y su trato directo con el Presidente, a quien sigue tributando fidelidad.

La expulsión de Marra dividió aguas en el oficialismo, algo que se verificó entre los tuiteros que conduce Santiago Caputo, quien, dicho sea de paso, fue acercado a Milei por el propio legislador, a quien conoce desde los tiempos de la escuela secundaria. Tampoco hubo comentario alguno de Milei al respecto, que ni siquiera compartió el tuit del comunicado partidario. La salida forzada de Marra abre además un interrogante de cara al proceso electoral, dado que el legislador podría buscar renovar su banca. Una encuesta de Federico González le muestra un futuro promisorio. Señalado como un candidato sin partido, Marra obtiene una intención de voto del 18% (crece hasta el 23% en un escenario más reducido), siendo el 2do más votado detrás del radical filoperonista Leandro Santoro y arrasando a Pilar Ramirez, que araña menos de 2 puntos. Juega a su favor el sistema de boleta única, en el que pesan más los candidatos que los sellos partidarios. Aunque su desempeño no fuera el que muestra ese sondeo, la aparición de Marra como una oferta mileista alternativa representa un riesgo de fractura del electorado libertario que perjudique los planes de Karina Milei, quien se propone conquistar la CABA y terminar con la hegemonía macrista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeideas/status/1885382704457293988&partner=&hide_thread=false Nuestra última encuesta en CABA: Intención de voto a Legislador Porteño pic.twitter.com/VIh1zsvPxL — Federico F. González (@fedeideas) January 31, 2025

