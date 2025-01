Verónica Lozano reveló detalles íntimos de la estadía de Johnny Depp en su casa

La opinión de Verónica Lozano sobre los medios

Por otro lado, el notero aprovechó la ocasión para preguntarle a Verónica Lozano sobre su opinión sobre el escándalo protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

"Yo no entiendo nada. No sé. Me parece como todo un montón y a la vez hablo. Entonces ni una careta si me pongo a opinar. ¿Entendés? Porque nos está dando material", reconoció la conductora de Cortá por Lozano.

Y agregó seriamente: "A mí la verdad me da como pena pensar en los pibes. ¿Viste? En los chicos. Que ellos hagan lo que quieran pero cuando aparece la figura de los nenes me da pena".

"Pero creo que de a poco va a ir bajando la espuma", añadió posteriormente esperanzada con que el conflicto comience a mermar.

