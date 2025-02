Donald Trump y la ofensiva más agresiva de la nueva derecha contra los medios

La falsa acusación difundida por Elon Musk y secuaces carece de pruebas. Se limitó a respaldar la afirmación publicando una imagen que mostraba que el medio había recibido 8,2 millones de dólares en pagos de todo el gobierno federal, no de USAID.

De hecho, el dinero que ganó Politico provino de departamentos y agencias gubernamentales que compraron suscripciones a sus publicaciones, entre las que se incluye Politico Pro, una versión exclusiva por suscripción que se centra en la cobertura en profundidad de Washington.

“Politico nunca ha sido beneficiario de programas o subsidios gubernamentales, ni un centavo, nunca, en 18 años”, explicó el medio en un memorando del miércoles.

Contra la CBS

Asimismo, cargó en duros términos con la CBS en este intento por desacreditar a los medios críticos que no se alinean con sus ideales o narrativa política. Según la nueva derecha toda medio que no adhiere completamente a su ideología es complica del wokismo “empobrecedor” o un “ensobrado” o “zurdo”.

En su descargo virtual Trump pidió el cese del programa más rentable en la historia de CBS News “60 Minutes” y el cierre de la cadena. Acusó a CBS de cometer reiteró su “interferencia electoral” el año pasado al editar ventajosamente una entrevista con su entonces oponente demócrata , la ex vicepresidenta Kamala Harris.

“CBS y 60 Minutes defraudaron al público haciendo algo que nunca antes se había visto en esta medida. Eliminaron por completo las horribles respuestas de Kamala a las preguntas que cambiaban las elecciones y las reemplazaron con respuestas completamente diferentes y mucho mejores, tomadas de otra parte de la entrevista”.

La controversia surgió después de que CBS transmitiera diferentes partes de la respuesta de Harris a una pregunta sobre Gaza en transmisiones separadas en octubre, lo que dio lugar a conspiraciones conservadoras de que la cadena estaba editando la cobertura para ayudar a los demócratas, según informó Daily Beast.

Sn embargo, las transcripciones publicadas por CBS desacreditaron su afirmación, mostrando que la revista de noticias insignia de la cadena realizó ediciones rutinarias a la entrevista de Harris para mayor tiempo y claridad.

Antes de convertirse en presidente, Trump demandó a CBS por esta entrevista que realizó. Ahora, el recién nombrado presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Trump, Brendan Carr, está usando las palancas del gobierno para presionar a la cadena.

Según varias personas con conocimiento de las deliberaciones internas, la empresa matriz de la cadena, Paramount, parece dispuesta a llegar a un acuerdo sobre la demanda de Trump, a pesar de que se considera que carece de mérito legal.

Trump contra medios

Según NPR, Trump emprendió un ataque múltiple valiéndose de litigios, agencias reguladoras, poderes presupuestarios, prerrogativas ejecutivas y legisladores comprensivos en el Capitolio.

Como presidente de la FCC, Carr ha adoptado una visión amplia de sus poderes regulatorios para ejercer presión sobre los medios de comunicación.

Bajo la dirección del nuevo secretario Pete Hegseth, ex presentador de Fox News, el Departamento de Defensa expulsó a Politico, NPR, New York Times y NBC News de sus espacios de prensa reservados en el Pentágono a favor del conservador New York Post , el derechista Breitbart y One America News Network y el liberal HuffPost.

La semana pasada, la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, invitó a los directores ejecutivos de NPR y PBS al Capitolio para una audiencia sobre la financiación federal a las emisoras públicas debido a lo que, según ella, era su "cobertura abiertamente ideológica y partidista".

Los dos directores ejecutivos de las emisoras públicas dijeron en declaraciones separadas que sus cadenas ofrecen cobertura informativa independiente y no partidista y programación educativa para todo el país sin costo alguno.

"El partido de la oposición son los medios de comunicación”, sostienen el estratega conspiranoico de Donald Trump y fiugra clave del MAGA Steve Bannon.

La nueva derecha y su conspiranoia

El discurso de la nueva derecha está respaldado por los dueños de las plataformas dominantes desde Elon Musk hasta Mark Zuckerberg quienes defienden la libertad de expresión a toda costa, subestimando deliberadamente el libertinaje consecuente en el ámbito digital: robo de datos y acceso a privacidad del usuario, fakes news, sesgo partidista y demás que luego terminan afectando a la realidad, reflejado acaso en las crisis gubernamentales y oscuros procesos electorales.

Desde que Musk instauró las notas comunitaria en X (Zuckerberg ya lo imitó), las teorías conspirativas aumentaron considerablemente y la propaganda a favor de Trump explotó. Por ese mismo motivo, prestigiosos diarios como The Guardian, abandonaron la plataforma en el último tiempo por ser un nido de “conspiraciones de extrema derecha y racismo”, amplificadas por el propio Musk.

Musk, Zuckerberg Javier Milei, Trump promueven la alternativa de “periodismo ciudadano”, pero en su forma más irresponsable que da lugar a espacio donde la propaganda política, desinformación y conspiraciones, particularmente aquellas originadas en la extrema derecha, pueden prosperar sin restricciones.

De ahí su amistad con los podcasters, trolls, influencers y los medios sensacionalistas que sobreviven en la era digital por su contenido viral, sesgado y fake.

La guerra de la nueva derecha contra los medios es solo otro campo de batalla contra el el establishment o casta “woke” en sus esfuerzos por dominar el discurso público creando una nueva narrativa extremista.

