Bruselas, zona liberada: Tercer tiroteo en 24 horas y el eje narco del mal

"En la mañana del miércoles se registraron disparos de armas pesadas cerca de la estación Clemenceau, del metro local, e imágenes de seguridad captaron a dos encapuchados huyendo del lugar, uno de ellos con un fusil tipo kaláshnikov", comentó el fiscal.

Tres tiroteos en lugares de venta de droga: Guerra de pandillas

Aparte del tiroteo en el metro del miércoles, hubo otro en el barrio de Saint-Josse que dejó dos personas heridas. La Policía bruselense ha difundido que los tres tiroteos, en menos de 24 horas, se vinculan con disputas territoriales entre bandas de narcotraficantes, ya que se dieron en puntos de venta de droga.

image.png Operativos de las fuerzas belgas | GENTILEZA REUTERS

En cuanto al tiroteo del miércoles, "se trataría de disparos de intimidación, se lanzaron al aire y no hacia la gente. Nadie resultó herido y los hechos no se inscriben en un contexto terrorista", según lo indicó un portavoz de la policía local al diario La Libre Belgique.

Los capos narcos serbios-albaneses-belgas del cártel de los Balcanes, dominan la distribución de droga en Europa y cooptaron 'soldaditos' en los suburbios, e incluso, desplazaron a las bandas latinoamericanas.

image.png Slobodan Kostovski, narcotráfico y el cártel de los Balcanes

La creencia popular considera que el tráfico de drogas es una epidemia exclusiva de Latinoamérica, sobre todo con los nombres de los históricos capos narcos, como el Chapo Guzman y Pablo Escobar, que claramente no son ni anglosajones ni escandinavos.

Sin embargo, los grandes consumidores de la cocaína y metanfetamina mundial son Australia, Estados Unidos (en crisis sanitaria por la adicción al fentanilo), Canadá, España, Albania, Suecia y Países Bajos, ninguno de ellos hispanoamericano, y los líderes narcotraficantes suelen ser serbios-albaneses, quienes han destronado por estos días a los cárteles mexicanos.

Actualmente el liderazgo del tráfico de drogas en Europa, lo tiene el cártel de los Balcanes, según las estadísticas oficiales, el cual está integrado por mafias albanesas y serbias que son los distribuidores número 1 a nivel mundial, y que han llegado, inclus,o a apropiarse de suburbios/barrrios populares en Bélgica, España, Suecia y Países Bajos, en donde tienen ‘soldaditos’ menores de edad.

Tal es así que la "Mocro Mafia", mafia neerlandesa-sueca-marroquí desplegó sus tentáculos por varios barrios y hasta tiene como cabecilla y facilitador al hijastro de la alcaldesa de Marbella, y además a su marido.

Sin embargo, varios funcionarios y la policía suelen hacer la vista gorda al narcotráfico, o incluso, colaboran con las pandillas, quizá para recibir algún 'vuelto' millonario.

Esto se evidencia en el caso del hijastro de la alcaldesa de Marbella anteriormente mencionado, y el del traficante de cocaína serbio, Slobodan Kostovski, que huyó en el 2018 de una prisión brasileña y regresó a Europa con un pasaporte falso.

El anciano narcotraficante pronto cayó en los viejos hábitos: en agosto del 2023 fue arrestado en Belgrado, capital Serbia, acusado de enviar 2,7 toneladas de cocaína desde Brasil a bordo de un barco de 22 metros anclado en las Islas Canarias de España.

Kostovski alias "El General", había estado traficando “grandes cantidades” de polvo blanco a “Europa durante un largo período de tiempo”, según la policía serbia en un informe de inteligencia del 2022, obtenido exclusivamente por Reuters.

El narco serbio, quien ahora tiene 70 años, había vivido en Brasil durante media década. Allí forjó fuertes vínculos con productores de cocaína de LATAM (Colombia, Bolivia y Perú) y organizó la distribución marítima de droga hacia Europa, según el documento serbio.

El narcoserbio "Pablo Escobar" de los Balcanes

Kostovski actualmente se encuentra en una cárcel de Belgrado a la espera de su sentencia formal. El retorno de Kostovski a Europa, en el 2018, coincidió con el aumento de la demanda de consumo de cocaína en Europa, según las autoridades de Serbia.

La logística de la banda de Kostovski radicaba en armar el traslado de la cocaína desde los laboratorios de producción andinos a los "transas" (narcomenudeo) en París, Londres y Berlín, lo que se tradujo en que Europa se convirtiera en el mercado de cocaína número uno del mundo, según un informe de Reuters.

Según Reuters, el líder del cártel de los Balcanes hizo contactos criminales en comunidades de la diáspora balcánica a ambos lados del Atlántico, e incluso, infiltrándose en el sistema de transporte marítimo que mueve aproximadamente el 90% del comercio mundial de bienes.

"Cuando hablamos de envíos a gran escala para abastecer al continente europeo, el único grupo hegemónico son los Balcanes", dijo Ivo Silva, un detective de la policía federal brasileña que investigó a Kostovski a finales de la década de 2000 como parte de la Operación Niva, una de las primeras investigaciones sobre los traficantes de cocaína de los Balcanes.

Los grupos de narcotráfico de los Balcanes no tienen la estructura verticalista de los cárteles latinoamericanos, sino que trabajan en pequeñas células que son capaces de mover toneladas de drogas, según dijeron los funcionarios antinarcóticos.

"No existe una estructura jerárquica estricta en el Cartel de los Balcanes", dijo a Reuters un ex funcionario de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que ha investigado a estas bandas. "No hay padrino", agregó.

El crimen organizado en Europa

Suecia, Holanda, Bruselas y Bélgica están atestadas por el narcotráfico y las pandillas que responden al cártel de los Balcanes, que cada tanto 'vuelan' edificios para ajusticiar a sus contrincantes.

A tal punto que, hace unos meses, el actual premier de centroderecha de Suecia, Ulf Kristersson, solicitó apoyo ‘táctico’ del Ejército en pos de combatir el crimen organizado y así neutralizar a las pandillas que son co-gobierno en algunas zonas.

La presencia de adolescentes en las pandillas suecas es ciertamente indiscutible.

Este año,un joven de 20 años fue detenido tras la muerte de un hombre en un tiroteo en la ciudad de Helsingborg, sur del país. En otro caso, dos chicos de 14 años fueron hallados muertos en un bosque por no haber cumplido las tareas encomendadas por el cártel.

Evin Cetin, experta en delincuencia juvenil y abogada, señaló ante medios suecos que conoció jóvenes de 22 años que llevaban más de 10 años en el negocio del narcotráfico: “Hablaban de sí mismos como si fueran ancianos".

La guerra sangrienta entre las pandillas se evidencia en los titulares de los tabloides y en las noticias matutinas de Holanda, Suecia y Países Bajos, que siempre reportan muertes en tiroteos a plena luz del día (en barrios de sectores bajos de Estocolmo en donde operan 30 bandas) o en explosiones, que asesinan a transeúntes o vecinos inocentes.

Dos explosiones que estremecieron Estocolmo, una en Hasselby, (un suburbio de la capital) y otra en Linkoping, (a unos 175 kilómetros al suroeste) estarían conectadas con una guerra de pandillas.

Ambas explosiones y los tiroteos callejeros serían un claro mensaje mafioso, que involucran a dos bandos distintos que se disputan el tráfico de drogas y el de armas.

Se trata del cártel 'Foxtrot' liderado por un inmigrante kurdo que ahora se esconde en Turquía, Rawa Majid, y otra liderado por su antiguo mano derecha Ismail Abdo.

image.png Se cree que Majid, también conocido como "el zorro kurdo", vive en Turquía.

Mocro Maffia en Marbella: la Política en connivencia

La organización criminal apodada como la Mocro Mafia, se dio a conocer en los medios de comunicación internacionales tras las amenazas a la familia Real de Holanda, más precisamente, la intención de secuestrar a Amalia, quien es hija de Máxima y Guillermo de Orange, y al primer ministro Mark Rutte, según lo reveló la fuerza de seguridad de Holanda.

De hecho, la princesa no vive más en Ámsterdam, y ahora reside en el palacio Huis ten Bosch, y concurre solo a dicha ciudad como estudiante facultativa. Tanto el premiere como Amalia cuentan con guardaespaldas las 24 horas después de que las autoridades policíacas se alertaran de la intención de secuestro o atentado hacia ambos por parte de líderes de la Mocro Mafia.

image.png

La Mocro Mafia también se enquistó en España, según el reporte oficial de las autoridades ibéricas. Es más, hace una año, la prensa dio a conocer una causa judicial que involucra al hijastro y el marido de la alcaldesa de Marbella con el narcotráfico.

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, tiene de hijastro a Joakim Peter Broberg, un empresario sueco e hijo del octogenario magnate constructor Lars Gunnar Sunne: ambos están inculpados por el delito de prevaricación y malversación de fondos, pero el hijastro está imputado además por narcotráfico y procesado por liderar la Mocro Mafia, tal como contó Urgente24.

