Tiroteo en Múnich ante consulado israelí: ISIS y aniversario de la masacre

Amenaza de ISIS

El tiroteo coincide con las amenazas recientes de ISIS que ordenó a sus seguidores y "lobos solitarios" asesinar a judíos de Europa mientras organiza otros atentados en Israel con el fin de apoyar a los palestinos en medio de la guerra en Gaza.

En un editorial titulado Yihad en Europa, publicado en el semanario de organización Al-Naba, los islamistas radicales señalaron que esperan que sus partidarios musulmanes realicen más atentados en Alemania y en "otros países cruzados".

En esta nación el antisemitismo e islamofobia colisionan. Desde el estallido de la guerra en Gaza, los ataques entre ambos extremos han aumentado. Un ataque con bomba incendiaria contra una de las sinagogas más grandes de Berlín y la profanación de monumentos conmemorativos del Holocausto en todo el país fueron dos de los actos más representativos el año pasado.

La mayor parte de los crímenes han sido cometidos por musulmanes y muchos de ellos ocurrieron en mítines pro palestinos celebrados en protesta por la campaña de Israel en Gaza y las tensiones en Cisjordania.

Además, ISIS indicó en el escrito que sus seguidores deben atacar a los judíos mediante actos de asesinato o de incendios intencionados.

image.png

En agosto Taylor Swift se vio obligada a cancelar sus 3 conciertos previstos en Austria luego de que la policía frustrara un atentado yihadista, que de haber tenido éxito, hubiese sido un tragedia imborrable.

Las fuerzas de seguridad informaron que los arrestados habían planeado matar a la mayor cantidad de gente posible. Pensaban conducir un automóvil contra la multitud reunida afuera del estadio y habían considerado usar machetes, cuchillos y explosivos caseros.

El ataque en Múnich refuerza las preocupaciones sobre la seguridad de las comunidades judías. Si Israel, gobernando por supremacistas judíos, sigue mostrando desprecio hacia los musulmanes, no cabe duda que los atentados y ataques contra los hebreos crecerán en todo el orbe. Los judíos no solo no estarán a salvo en Israel, rodeada de países musulmanes, sino en todo el mundo.

Las instituciones cristianas también están en la mira de los grupos terroristas islamistas. A principios de año, ISIS pidió a los “leones del islam” que persiguieran a “judíos, cristianos y sus aliados en las calles de Estados Unidos, Europa y el mundo atentando contra objetivos fáciles y preferiblemente civiles”, lo que incluye también centros religiosos “como sinagogas e iglesias”.

