Giorgia Meloni en aprietos: Ministro caído por amante/asesora 'fantasma'

"Nunca he pagado nada. Siempre me dijeron que el Ministerio reembolsaba los gastos de los asesores, hasta el punto de que todos los viajes los organizaba siempre el secretario jefe del ministro", publicó en Instagram.

image.png

La publicación de un mail enviado por el director del Parque de Pompeya, el arqueólogo alemán Gabriel Zuchtriegel, con detalles del recorrido de los ministros del G7 y en el que Boccia figuraba en copia desató las alarmas.

El caso afecta la credibilidad del Ejecutivo de Meloni, que hace dos días rechazó la dimisión de Sangiuliano, pero le reprendió e hizo que este tuviera que disculparse en público. Meloni horas después lo reemplazó por Alessandro Giuli, periodista y personaje televisivo, agradeciéndole su trabajo a una “persona capaz y honesta”.

Escándalo

Las numerosos selfies en los que Boccia aparece junto al ministro Pompeya, en el Meeting de Rimini, en la Pinacoteca de Brera, en Sanremo y en Montecitorio, ocasión de inspecciones, encuentros oficiales y eventos el ministro refutan las palabras de Sanguiliano.

El ex funcionario es recriminado no solo por incurrir en el nepotismo sino por ubicar a una persona incompetente en la cartera. La oposición subrayó lo deficiente de su currículum; la mujer se define en Instagram como presidenta de la "Fashion week Milano Moda", de la que la Cámara de la Moda se desvincula y la desautoriza, según Il Messaggerio.

Ella, ahora se presenta como víctima y acuso a los medios de ensañarse con su persona: “Mi nombramiento se había hecho, me pidieron que lo rompiera”, se defendió.

La “asesora fantasma” (su nombramiento como asesora no está presente en el sitio del Colegio Romano, pero sí en un supuesto email con firma de un área del ministerio) colmó su perfil de Instagram con fotos con el ex ministro , siempre juntos y sonriendo.

image.png

Ante los medios italianos, Gennaro Sangiuliano, procuró explicarse: “Ella tenía el currículum y los requisitos para desempeñar ese rol, pero cuando nuestra estima profesional mutua se convirtió en un hecho privado, yo mismo consideré que debía detener todo. Deberían aplaudirme por esto”.

La polémica también pareció poner fin al último vestigio de relación que había entre ellos. “Quiero una disculpa del hombre, no del ministro, para mí y mi familia. Él es quien me puso en la plaza pública, y hasta hace 10 días nadie me conocía y mi vida era fantástica. Aunque ahora no es precisamente sencillo”, exclamó después de la renuncia de su ex amante.

Gennaro Sangiuliano duró casi dos años al frente del Ministerio de Cultura desde el cual desplegó numerosas iniciativas destinadas a promover la identidad del patrimonio cultural italiano, incluida la introducción de la entrada al Panteón de Roma y los últimos descubrimientos importantes en el Parque Arqueológico de Pompeya y, sobre todo, la inscripción de la Via Appia Antica en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, según informó Rai News.

