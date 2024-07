Giorgia Meloni lista para purgar su partido de fascistas imberbes

Meloni, muchas veces asociada a la extrema derecha, sobre todo antes de asumir la presidencia del consejo de los ministros, volvió a distanciarse del fascismo y dejó en claro en la misiva que “no hay espacio para posiciones racistas o antisemitas como no hay espacio para los nostálgicos de los totalitarismos del 900 o para cualquier manifestación de estúpido folklore”.

La italiana recordó que su partido ya había “había saldado sus cuentas con el pasado y con los 20 años del fascismo”, aludiendo indirectamente al giro dado por el líder de la entonces llamada Alianza Nacional (AN), Gianfranco Fini, que en noviembre de 2003 abomino del fascismo al considerarlo “el mal absoluto”.

Asimismo, dijo que esas actitudes desviadas no hacen más que dañar al partido, la imagen del gobierno y tapar sus logros; arruinarlo todo. Por eso, instó a sus seguidores a mirar el futuro no el pasado.

“Desde siempre nosotros estamos interesados en el futuro. Hermanos de Italia no es como querrían pintarnos. No tengo ni tenemos tiempo para perder con quien no puede entender qué es Hermanos de Italia y cuáles son sus desafíos históricos de nuestra época”.

image.png Giorgia Meloni junto con la Gioventú Nazionale.

Y alertó: “Quien no puede entenderlo, quien no ha entendido este recorrido, quien no está en condiciones de seguir el ritmo, no puede formar parte de Hermanos de Italia”, amenazando con una purga interna en su agrupación.

“Pero si sabremos estar a la altura del desafío, les prometo que la historia se acordará de nosotros, que Italia se acordará de nosotros (…) y nos dará gracias por el coraje y la fuerza que habremos sabido demostrar”.

Italia tiene un día especial para repudiar su oscuro pasado fascista. Todos los 25 de abril toda la nación se une para conmemorar el aniversario de la liberación de la ocupación nazi-fascista en 1945 y reafirmar los ideales de independencia y libertad.

Giorgia Meloni en 2023 con motivo de aquel aniversario se diferenció del nacionalsocialismo y del fascismo, ante las semejanzas que diversos medios y dirigentes radicales leen en ella: "Desde hace muchos años y como reconoce todo observador honesto, los partidos que representan a la derecha en el Parlamento han declarado su incompatibilidad con cualquier nostalgia del fascismo. El fruto fundamental del 25 de abril fue, y sin duda sigue siendo, la afirmación de los valores democráticos, que el fascismo había pisoteado y que encontramos grabados en la Constitución republicana”.

