Caso Loan: Senador de La Libertad Avanza propuso legitimar la venta de niños

Artículo 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Es indispensable que el Senado establezca una Comisión de 3 integrantes para que decidan la sanción a aplicar a Pagotto.

Es cierto que la sociedad conoce exabruptos del fundador de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei:

##"Algo que aportaría mucho es que se permitiera que las adopciones fueran un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado. Vas a ver cómo aquellas que quedan embarazadas, aun cuando no quieren, van a encontrarle una salida a la situación".

##"(La venta de órganos humanos) es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado (…). Si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida".

##"El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado".

Pero el senador Pagotto intentó engañar a sus pares, y esto convierte un eventual exabrupto en un delito.

pagotto menem.webp Senador nacional Juan Carlos Pagotto y su protector, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Los hechos

En la Comisión de Justicia del Senado, Pagotto, quien presidía la reunión, leyó a los integrantes un texto que sería el supuesto dictamen del grupo de trabajo, a elevar al recinto para su votación. Pagotto leyó el siguiente fragmento:

"Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado. Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad".

Aquí el escándalo: jamás los senadores habían acordado esta frase: "Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad".

Esa frase estaba en un texto que Pagotto había puesto a circular entre sus pares pero que nunca estos incluyeron en el dictamen.

Fue la senadora nacional Juliana Di Tullio (UP / PBA) quien lo descubrió y delató:"Ud. no está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen".

Pagotto intentó minimizar lo que acababa de hacer. Mientras el escándalo invadía el recinto, Di Tullio insistió: "Es raro el tratamiento que le ha hecho usted, como presidente, a un dictamen acordado para esta sesión y dejarnos sobre las bancas modificaciones que supone usted que debemos votar pero nadie sabe ni discutió".

El fundamento que ofreció Pagotto fue escandaloso, en especial porque terminaría resultando en un fundamento legal del 'caso Loan': "Hay familias enteras que tienen 8 o 9 hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección".

Por este motivo, y considerando que la Comisión de Justicia debe volver a sesionar por este tema ya que quedó inconcluso, los senadores deberán definir si Pagotto puede seguir presidiendo el grupo y cuál será la sanción a quien quiso engañar a sus pares.

---------------------

Más contenido en Urgente24:

Versiones de cambio de maquillaje en Energía, ¿o empujan a Rodríguez Chirillo?

El Indio Solari ya eligió: Cuál es el programa de streaming preferido del músico

Cáncer de estómago: Tenga cuidado con este alimento común